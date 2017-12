Taliansky astronaut sa mohol vo vesmíre utopiť

Lucovi Parmitanovi začala do skafandra unikať voda. Pomohli mu ostatní kozmonauti.

17. júl 2013 o 14:45 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Minulý týždeň to bol dôvod na oslavu. Keď astronaut Luca Parmitano vystúpil do priestoru okolo Medzinárodnej vesmírnej stanice, stal sa vôbec prvým Talianom, ktorý sa vydal na vesmírnu prechádzku do otvoreného kozmu.

No včera, týždeň po svojej premiére, mohol v kozme umrieť. Problémom bola voda, ktorá mu začala vnikať do helmy jeho skafandra. Riadiace stredisko sa okamžite rozhodlo celý výstup prerušiť.

video //www.youtube.com/embed/QJfTjoR_22g

Objavila sa voda

Asi hodinu a pol po štarte opravárenskej misie v okolí kozmického laboratória pripravoval Parmitano spolu s americkým astronautom Chrisom Cassidym stanicu na príchod nového ruského modulu. V pláne však mali aj preskúmať pokazený kryt na jednom zo zariadení či nahradiť videokameru na japonskom mechanizme.

Taliansky astronaut však náhle zistil, že zariadenie na meranie oxidu uhličitého na jeho ochrannom odeve nepracuje správne. A potom ucítil vodu na temene hlavy. Parmitano si najskôr pomyslel, že sa príliš potí. No vody pribúdalo - až natoľko, že začala pokrývať vnútro jeho helmy. Teoreticky sa mohol utopiť.

„Nebolo by rozvážne pokračovať v úlohách,“ opisoval podľa The Washington Post situáciu David Korth, ktorý výstup zo Zeme riadil. „Bolo jasné, že má problémy.“

Pokryla mu tvár

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) najskôr tvrdil, že voda nebola pre astronauta bezprostredným rizikom. Neskôr však priznal, že únik bol natoľko vážny, že Parmitano nemohol rozprávať ani nič nepočul a naspäť do vesmírnej stanice mu musel pomôcť Cassidy.

Voda zrejme zvnútra pokryla priezor skafandra a v dôsledku povrchového napätia aj celú tvár astronauta - v kozme sa voda vždy akoby prilepí na nejaký povrch. Dostávala sa Talianovi do očí i uší, prekryla mu ústa a mohol ju vdýchnuť.

Únik chladenia?

Naspäť do stanice pomohol Parmitanovi jeho partner pri výstupe do otvoreného vesmíru. Keď sa dostal dnu, štyria zvyšní kolegovia ho vytiahli z prechodovej komory, potom mu začali odmontovávať prilbu a snažili sa mu osušiť tvár.

„Takúto situáciu sme ešte nevideli,“ priznala podľa Space.com Karina Eversleyová, ktorá v riadiacom stredisku zabezpečuje výstupy do otvoreného kozmu. „Naše skafandre sú navrhnuté dobre, nemáme s nimi často problémy.“

NASA včera ešte nevedela, čo bolo príčinou úniku vody. Parmitano však tvrdil, že to nebola pitná voda, ktorá chutí inak. Mohlo preto ísť o kvapalinu z chladiaceho systému skafandra.