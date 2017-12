Slovák navrhuje Britom autá bez vodičov

Dokážu šoférovať a sú bezpečné. Robotické vozidlá z Oxfordu sa dostanú na cesty.

17. júl 2013 o 9:04 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Dopravné zápchy, kolóny a preťažené cesty. Ale aj množstvo nehôd, ktoré sú následkom nepozornosti či riskovania vodičov. Odpoveďou na podobné problémy by mohli byť robotické autá, samostatné vozidlá bez vodičov.

Veľká Británia teraz dovolí, aby sa už koncom roka dostali takéto zariadenia z testovacích okruhov do skutočných podmienok. Sú to roboautá a na ich vývoji sa podieľa aj slovenský študent Peter Ondrúška, ktorý pôsobí v Oxforde. Vozidlá by mali vyraziť na menšie cesty.

Budúcnosť vozidiel

„Sme presvedčení, že inteligentné autonómne automobily budú v budúcnosti každodennou realitou,“ hovorí SME mladý inžinier, ktorého po štúdiu informatiky prijali v Oxforde na štúdium mobilnej robotiky. „Takéto vozidlá poskytujú rýchlu a bezpečnú prepravu, ktorá nám ušetrí čas aj peniaze.“

Vývojári dosiaľ roboautá testovali iba na svojich vlastných pozemkoch. Britské úrady im však dovolili, že automobily môžu poslať do skutočnej premávky. Budú to však menej frekventované úseky, na ktorých budú najmä zbierať skutočné dáta zo života.

Tieto informácie sú kľúčové na zistenie, či sa takéto roboautá vyplatia. Práve na takomto výskume sa podieľa aj Ondrúška.

„Zaoberám sa totiž výskumom technológií, ktoré umožnia autonómnym automobilom rýchlejšiu a ekologickejšiu navigáciu,“ vysvetľuje.

Do konca desaťročia?

Britské ministerstvo dopravy zahrnie celý projekt pod svoje plány na zlepšenie dopravy, na ktorý dá takmer 30 miliárd libier. V každom automobile však musí sedieť aj obsluha, ktorá v prípade akýchkoľvek problémov prevezme kontrolu nad vozidlom.

Európsky projekt pritom nie je prvým pokusom dostať robotické vozidlá na bežné cesty. Autá bez vodičov chce aj americká spoločnosť Google, ktorá ich testuje v Kalifornii, Nevade a na Floride. Zatiaľ sú však príliš drahé na to, aby do úvahy prichádzala ich ozajstná sériová výroba.

Briti z Oxfordu sú o malý kúsok popredu: ich systém je vyskladaný z relatívne lacných súčiastok, takže vozidlá by sa teoreticky mohli dostať na trh v skoršom čase.

„Očakávať však komerčné nasadenie v priebehu piatich rokov je trocha predčasné,“ dodáva Ondrúška.

Informovala o tom BBC.