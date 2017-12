Inšpirujte sa: Čo má v mobile človek, ktorý skúma vírusy

31. júl 2013 o 13:40 Adam Valček

Príkazový riadok či internetový prehliadač, ktorý schová vašu totožnosť. Aj takéto aplikácie má v smartfónoch Gabriel Braniša, ktorý v spoločnosti Eset analyzuje nebezpečné kódy určené pre mobilný operačný systém Android.

Aj preto používa zariadenia s týmto systémom, momentálne Samsung Galaxy S4 a S3. „V práci pracujem s verziou S2, s mobilmi od HTC a ďalších značiek,“ vraví Braniša.

Ako prvé si Braniša do nového mobilu inštaluje Android Terminal Emulator (Google Play), čo je vlastne príkazový riadok pre Android.

Ukryť sa a preverovať

„Užívateľ vďaka nemu môže dávať telefónu príkazy priamo, zistiť sa dá napríklad aj to, či je telefón rootnutý,“ vraví. Orbot (Google Play) je zas mobilná verzia známej siete Tor, vďaka ktorej môžete surfovať na webe anonymne.

Cez Android System Info (Google Play) zistíte aktuálne vyťaženie procesoru, operačnej pamäte či informáciu, nakoľko máte nabitú batériu. Aplikáciu Fing (Google Play) zas Braniša využíva, keď surfuje na webe cez verejnú sieť.

„Slúži na skenovanie lokálnej Wi-Fi siete, vďaka nej sa dozviem to, čo zač je smerovač, ku ktorému sa pripájam. Človeku, ktorý sa v tom aspoň trochu vyzná, to povie, či je to sieť, ktorú spravuje útočník,“ prezrádza analytik.

Inšpirujte sa Každý týždeň predstavíme osobnosť zo slovenského biznisu alebo politiky a jej najobľúbenejšie aplikácie, ktoré využíva v mobile či tablete. Zistíte tiež, aké mobilné zariadenia využívajú a prečo.

Antivírusový program Eset Mobile Security (Google Play) si Braniša pochvaľuje nielen pre ochranu pred vírusmi, ale aj pre funkciu nájdenia strateného mobilu.

„Osvedčilo sa mi to, keď sa mi podarilo mobil zapatrošiť v tráve. Aplikácia je super aj pre rodičov, ktorých deti sťahujú všelijaké hry alebo tapety a nestihnú si overiť, či je pribalený škodlivý kód.“

Aká to je hudba?

Z praktických aplikácii odporúča Braniša Just GPS (Google Play). „Jednoduchá a čistá aplikácia, bez akýchkoľvek zbytočných omáčok,“ pochvaľuje si aplikáciu. Just GPS vie jednoducho zmerať rýchlosť, prevýšenie, pozíciu či počet prejdených kilometrov.

„Na rozdiel od iných aplikácii z nej viem čo najjednoduchšie skopírovať GPS polohu.“ V mobile odporúča mať aj baterku (Google Play) či aplikáciu Soundhound (Google Play), ktorá podľa nahrávky vyhľadá názov skladby aj interpreta.

Z hier má analytik vírusov pre systém Android rád také, čo chcú od používateľa telefónu najmenej povolení, aby narábali s citlivými údajmi.

„Je totiž podozrivé, ak si hra pýta pri inštalácii napríklad povolenie odosielať spoplatnené esemesky,“ hovorí. Ako obľúbenú hru uvádza Helidroid 3D (Google Play).

Ako čítačku QR kódov odporúča QR Droid (Google Play). „Keď si inštalujete čítačku kódov, mala byt o byť taká, ktorá sa vás pred spustením akcie alebo otvorením linku opýta, či to má mobil naozaj správiť,“ odporúča Braniša. Pod kódom sa totiž môže skrývať škodlivý softvér.