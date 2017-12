Tyranosaurus rex nežral len mŕtvoly

Nález zuba v chvoste dokazuje, že dávny tyranosaurus bol aktívnym lovcom.

16. júl 2013 o 16:58 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Má imidž hrozivého lovca, no vedci až doteraz nevedeli, či lovcom aj naozaj bol. Až najnovšie nálezy dokazujú, že Tyranosaurus rex bol skutočným predátorom. V posledných rokoch totiž prevládala teória, že pre svoju veľkosť bol príliš pomalý a pravdepodobne sa živil iba zdochlinami.

Vedci teraz objavili jeho zub v skameneline chvosta iného dinosaura. Na tom by nebolo nič neobvyklé, zub tyranosaura už našli v minulosti viackrát, no nevedelo sa, či sa do svojej obete nezahryzol až po jej smrti. Tento nález je iný, chvost totiž po uhryznutí ďalej rástol.

Tyranosaurus teda naháňal svoju korisť, uhryzol ju, no nakoniec stratil zub aj korisť. Tá ďalej žila. „Je to jasný dôkaz, konečne sme tyranosaura prichytili pri čine,“ hovorí podľa Nature Bruce Rothschild z Kansaskej univerzity a spoluautor štúdie v PNAS.

doi: 10.1073/pnas.1216534110