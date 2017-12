Ukázali, ako sa pes lepšie dohodne s pánom

Elektronika zabudovaná v postroji spojí pracovné psy s ich psovodmi.

16. júl 2013 o 13:00 Milan Gigel

ATLANTA, BRATISLAVA. Volá sa Fido a mohol by úplne zmeniť spôsob spolupráce psovodov s ich zverencami.

Vývojári o novom elektronickom systéme hovoria, že je pre psy prirodzenejší ako akýkoľvek iný komunikačný prostriedok. Pracujú s ním s nevídanou radosťou. Akoby po rokoch našli spoločnú reč s človekom.

Spojiť sa so psom

Vývojári z Georgia Institute of Technology vyvinuli pre psy postroj s elektronickým komunikačným modulom, ktorý pripomína akúsi pracovnú vestu či golier. Elektronické zariadenie je vybavené senzormi a komunikačnou jednotkou, ktorá zaisťuje spojenie so psovodom.

Je to, akoby ste boli formou videokonferencie spojení so svojim štvornohým partnerom.

Nejde tu však iba o pasívny kontakt cez telefón, ale o aktívnu spoluprácu. Pes pri svojej práci odosiela signály, ktoré odhaľujú jeho zistenia či myšlienky. Priblížením hlavy k senzoru odošle svoje zistenie či odpoveď na povel. Rovnako môže zahryznutím aktivovať niektorý zo senzorov fyzicky.

Technologická štúdia, ktorá je zatiaľ iba vo svojich začiatkoch, ohlasuje veľké prínosy pri záchranárskych prácach či odhaľovaní výbušnín. Ak pes pri svojej práci nájde zranenú osobu alebo identifikuje druh výbušniny, dá o tom svojmu psovodovi vedieť nacvičeným signálom. Je to viac, ako iba zaštekanie či sadnutie na mieste.

Túto výskumnícku iniciatívu podporil grantom Google, ktorý vidí v technológiách budúcnosť s veľkým potenciálom. Očakáva, že vznikne systém nielen pre pracovný trh, ale aj pre domácich miláčikov.

Okuliare Google Glass pre psy

Veď čo by ste povedali na to, ak by vám vedel psík kedykoľvek dať najavo že je hladný alebo sa potrebuje ísť prebehnúť kdesi pred dom.

Kým technológov novinka zaručene nadchne, psíčkari si predsa len budú stáť za svojim. Stačí sa pozrieť do očí a hneď viete, o čo ide. Aj bez elektroniky.

Informoval o tom magazín Technology Review.