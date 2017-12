Vajíčka majú nanoštruktúry, samé sa čistia

Špeciálna nanoštruktúra pomáha prežiť aj v neistom prostredí.

15. júl 2013 o 18:21 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Na začiatku bol laboratórny omyl. Voda sa rozliala na vajce, no neskotúľala sa z jeho povrchu. Bol to však len prvý krok k tomu, aby vedci zistili, že norec tenkozubý kladie vajíčka odlišné od ostatných vtákov. Vznik kvapky v tvare dokonalej gule je typickou reakciou hydrofóbnych, a teda vodu odpudzujúcich plôch. Takýto povrch má samočistiacu schopnosť.

„Tieto gule spadnú dole, keď sa do nich udrie, a zoberú so sebou nečistoty,“ vysvetlil podľa BBC Steven Portugal z londýnskej Royal Veterinary College. To isté si všimol, keď nechtiac rozlial destilovanú vodu na vajce. „Na povrchu sa vytvorili kvapôčky, ale neskotúľali sa dolu,“ povedal.

Vedci chceli zistiť, čo vlastnosť spôsobuje. Skúmali preto škrupinu a uvideli drobné nanoštruktúry. Dosiaľ bolo známe, že takáto štruktúra sa nachádza len na lotosovom kvete. Portugal sa preto pokúsil zistiť, či takéto vajcia kladú aj iné vtáky. Preskúmal viac než štyristo rôznych druhov a u žiadneho takéto vlastnosti nenašiel.

Dôvodom môže byť, že norce si nezakladajú hniezda a vajcia kladú v nie veľmi bezpečnom prostredí. Majú hrubšie škrupiny ako ostatné vtáky a pomáhajú ich spolu s nanoštruktúrou chrániť.