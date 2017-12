Vytvorili bicykel, ktorý lieta ako vrtuľník

Do vzduchu sa vzniesol vrtuľník, ktorý poháňal človek.

15. júl 2013 o 15:40 Tomáš Prokopčák

TORONTO, BRATISLAVA. Ohromná konštrukcia spája štvoricu veľkých vrtúľ, každá na jednom rohu štvorca. Trochu pripomínajú krídlo rogala, pomaličky sa však krútia a celé zariadenie začne stúpať nahor. A v strede, takmer stratená medzi rozsiahlymi štruktúrami, obklopená množstvom napnutých laniek sa nenachádza kabínka s pilotom, ale zadná časť z bicykla, na ktorej pedálmi krúti jazdec.

Po viac ako troch desaťročiach sa kanadským inžinierom podarilo dokázať, že človek naozaj môže poháňať „vrtuľník“.

Vyhrali tak súťaž, ktorú ešte v osemdesiatych rokoch vyhlásila Americká spoločnosť helikoptér. Zariadenie Atlas sa teraz dokázalo vznášať viac ako minútu a vystúpalo do výšky viac než troch metrov. Konštruktéri za to získali štvrť milióna dolárov.

„Toto nie je čosi, čo by sa v blízkom čase vyplatilo,“ opisoval pokus podľa magazínu Wired Todd Reichert, ktorý viedol tím konštruktérov. „Ale bolo to cvičenie, ktoré nám ukázalo fyzické možnosti i to, čo dokážete s ľahkými materiálmi a naozaj kreatívnym dizajnom.“

Samotný vrtuľník má totiž iba päťdesiat kilogramov a tím z Toronta ho vytvoril z kevlaru, uhlíkových vlákien peny či dreva. Jednotlivé rotory sú však od seba vzdialené takmer päťdesiat metrov.