Nové domény môžu spôsobiť problémy

Internetové domény bez koncoviek prídu do obehu už v septembri.

15. júl 2013 o 11:11 Milan Gigel

SYDNEY, BRATISLAVA. Od septembra sa začnú objavovať prvé domény, ktoré budú fungovať bez tradičnej koncovky. Viac ako tisíc nových domén prvej úrovne začne oslovovať užívateľov internetu, aby si navykli na ich jednoduchosť a priamočiarosť.

Namiesto http://www.cocacola.com si otvoríte adresu http://www.cocacola alebo dokonca http://.cocacola.

Kým ich vlastníci očakávajú od nemalej investície prílev peňazí, iní začínajú upozorňovať na drobné problémy, ktoré sa môžu začať vynárať na povrch. Aj napriek tomu, že nové domény budú v malom množstve spúšťané týždeň po týždni, aby sa zabránilo chaosu.

Prevádzkovatelia podnikových systémov upozorňujú na kolízie. V minulosti sa stalo zvykom budovať interné informačné systémy v priestore s virtuálnymi doménami.

Ak si záchranári vybudovali doménové názvoslovie na svojich serveroch s koncovkou .sos, ktoré je dostupné iba v rámci ich intranetu, s príchodom domény .sos by vznikol konflikt. Poľahky by sa mohlo stať, že ku kľúčovým službám by jednotlivé uzly stratili prístup. Iba preto, že s uvoľnením priestoru domén prvej úrovne nikto nepočítal.

Analytici sa zasa obávajú útočníkov, ktorí môžu získať novú cestu k neskúseným používateľom.

Ak rozkvitne nový trend so skrátenými názvami, kto z laikov dokáže rozlíšiť či .tatrabanka je www.tatrabanka.sk, ak sa útočníkovi podarí nasmerovať surfujúceho do priestoru, ktorý má pod svojou kontrolou?

Na verejnosti sa začínajú riešiť otázky, ktorými sa regulátori doménového priestoru zaoberali pri otvorení domén prvej úrovne. September ukáže, či sú obavy oprávnené, alebo nie.

Informoval o tom Sydney Morning Herald.