Apple začína pracovať na hodinkách

Firma začala vo veľkom najímať vývojárov. Pravdepodobne pripravuje hodinky iWatch.

15. júl 2013 o 13:00 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Majú to byť hodinky, ktoré zmenia návyky fanúšikov technológií. Kreatívny prístup má firme priniesť zástupy zákazníkov, ktorí budú ochotní míňať peniaze na čosi, čo dosiaľ nepotrebovali.

Apple potrebuje nový produkt, ktorý by oživil dopyt po jeho technológiách a priviedol spotrebiteľov, ktorí sú verní iným značkám. Firma v posledných týždňoch intenzívne najíma talentovaných vývojárov a dizajnérov, od ktorých sa očakáva práca na projekte iWatch. Tvrdia to dobre informované zákulisné zdroje.

iWatch už na budúci rok,

Hodinky, s ktorými sa pohrávajú viaceré technologické firmy a o ktorých sa v spojitosti s firmou Apple hovorí už dlho, by sa na trhu mali objaviť už v prvej polovici budúceho roku. S akými funkciami a ekosystémom majú osloviť používateľov, nie je zrejmé. Isté je iba to, že firma to myslí vážne.

V súčasnosti existujú desiatky podobných produktov a žiadny z nich dostatočne nezaujal. Snáď iba jednoduché hodinky s elektronickým papierom namiesto displeja a primitívnymi aplikáciami známe ako Pebble Watch. Ostatné firmy so svojimi pokusmi pohoreli.

Apple potrebuje pre svojich investorov a akcionárov dôkaz, že má stále dostatok kreatívneho potenciálu a neviditeľného okúzlenia, ktoré k firemnej značke ťahajú zákazníkov.

Obzvlášť v dobe, keď dopyt s nasýtením trhu ustáva v čase, kedy sa formujú noví silní hráči. Android a Samsung s úspechom valcujú to, čo firma budovala roky.

Lacný iPhone

Úspech si Apple sľubuje aj od zjednodušeného iPhonu s farebnými krytmi pre masy. Nízka cena a používateľský komfort operačného systému iOS by vraj mohli oživiť predaj produktov u skupiny používateľov, ktorí doposiaľ pre vysoké ceny o iPhone neuvažovali. Po trhu lacných smartfónov sa však obzerá kde-kto.

Mozilla žne prvé úspechy s ich Firefox OS u mobilných operátorov, Ubuntu sa vystatuje s podobnými plánmi, Čína chystá pre svoj veľký trh svoj vlastný mobilný systém, ktorý berie do úvahy lokálne špecifiká. Apple môže ponúknuť jediné – svoju značku.

Informoval o tom denník Financial Times.