Čo by ste mali vedieť predtým, ako si kúpite fotoaparát

Chystáte sa na dovolenku a ešte nemáte fotoaparát? Pozrite si naše rady a tipy.

18. júl 2013 o 16:30 Matúš Paculík

Skôr než kúpite akýkoľvek prístroj, musíte si ujasniť niekoľko základných vecí. Tou úplne najdôležitejšou je si povedať, čo od fotoaparátu vlastne očakávate. Ďalej čo a kde budete fotiť, ako často a čo plánujete robiť s výslednými fotografiami.

Je úplne zbytočné kupovať drahý fotoaparát do rúk občasného fotografa, ktorý si s ním zaznamená len dovolenku a využije len minimum funkcií.

Kompakt alebo zrkadlovka?

Po kompaktných fotoaparátoch siahne zväčša amatér, ktorý si chce zachovať spomienky na dovolenku a rôzne rodinné oslavy. Výnimkou ale nemusí byť ani profesionál, výrobcovia majú v ponuke niekoľko veľmi dobrých modelov určených práve pre náročného klienta.

Obľúbený je aj najmladší formát kompaktov s výmennými objektívmi. Kvalitou fotografií a funkciami zapadá medzi klasické kompakty a zrkadlovky. Určený je pre náročnejších ľudí, ktorí chcú kvalitné fotografie, no zrkadlovka je pre nich veľká.

Ak rozmýšľate nad zrkadlovkou, pripravte si väčší rozpočet najmä na príslušenstvo a objektívy. Za dobrý objektív totiž môžete zaplatiť viac, ako za samotné telo.

Nepodľahnite marketingu

Megapixely nie su synonymom pre kvalitnú fotku a preto sa nedajte nachytať šikovným marketingom. V prípade kompaktných fotoaparátov nemusí byť väčšie číslo výhodou – ich snímače sú veľmi malé a zbytočne veľký počet megapixelov je len na škodu.

Rovnako zradné môže byť aj optické priblíženie, keďže veľký rozsah kladie na výrobcov vysoké nároky. Zle navrhnutá optická časť môže pri veľkom priblížení kaziť fotografie rôznymi chybami.

Venujte preto niekoľko minút recenziám, pri ktorých sa dočítate, ako vášmu favoritovi funguje to HDR, či má použiteľné vysoké ISO a Wi-Fi nie je len zbytočne drahým doplnkom. Pokiaľ to je možné, prečítajte si viacero názorov na produkt, každý recenzent nájde nedostatky, no je na vás, aby ste zhodnotili ich dôležitosť.

Postačí aj mobilný telefón

Mobilný telefón vám môže stačiť. Ale len v prípade, ak má skutočne dobrý a rýchly čip, alebo vaše očakávania od výsledku nie sú prehnane vysoké.

Dnešné smartfóny výrazne pokročili v kvalite a ich obrazový výstup je pri niektorých prémiových modeloch veľmi dobrý.

Pri fotení mobilom sa ale pripravte na niekoľko obmedzení. Tým hlavným je absencia optického priblíženia, kvôli ktorému sa nezameráte na vzdialený detail. Problémy pri fotení v horších svetelných podmienkach nezmizli a je len pár smartfónov, ktoré dokážu odfotiť scénu aj v noci.

Skutočná výhoda smartfónov je v ich pohotovosti. Máte ich stále po ruke a tie najzaujímavejšie momentky odfotíte práve nimi. Nie vždy totiž máte čas na vyberanie zrkadlovky z batohu.