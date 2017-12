Bezpilotné lietadlo prvýkrát pristálo na lietadlovej lodi

Manéver zrejme otvorí cestu širšiemu využívaniu bezpilotných lietadiel.

11. júl 2013 o 12:04 TASR

Američania už nebudú potrebovať cudzie letecké základne.

NORFOLK. Bezpilotné lietadlo veľkosti stíhačky v stredu prvýkrát pristálo na palube lietadlovej lode.

Počítačový program armády tak uskutočnil jeden z najťažších úkonov, ktoré zvyčajne robí pilot.

video //www.youtube.com/embed/cPaH8CCtRVU

Experimentálne lietadlo X-47B vzlietlo z leteckej základne v Marylande a pristálo na lietadlovej lodi USS George H.W. Bush asi 112 kilometrov od pobrežia Virgínie.

Píše o tom agentúra AP.

Pristávací manéver doteraz vyskúšali iba na rieke. Lietadlo pri ňom zvládlo pristáť na lodi, ktorá sa bez prestávky pohybuje na mori.

Po prvom úspešnom pristátí ho o necelú hodinu ešte dvakrát zopakovali. Všetko išlo podľa plánu.

Námorníctvo teraz môže prikročiť k plánovanému vývoju iného bezpilotného lietadla, ktoré spolu s tradičnými lietadlami flotily bude nepretržite hliadkovať a súčasne bude mať útočné schopnosti.

Otvorilo by to cestu k širšiemu využívaniu bezpilotných lietadiel, pretože USA by nepotrebovali súhlas iných krajín s využívaním ich leteckých základní.

Podľa kontradmirála Mata Wintera by tieto bezpilotné lietadlá mohli byť nasadené do operácií od roku 2020.

Kritici v USA i zahraničí tvrdia, že útoky bezpilotných lietadiel majú zbytočne veľa civilných obetí a sú vedené s nedostatočnou kontrolou.

Podľa analytikov na obranu sú však budúcnosťou pri vedení vojen.