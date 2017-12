Testovali sme počítač, ktorý má nahradiť herné konzoly

Zabudnite na klasické počítače. Kalifornský výrobca má nový koncept, ktorým chce zvíťaziť nad novou generáciou herných konzol.

14. júl 2013 o 12:45 Matúš Paculík

Agem Experience Páči sa nám: Rozmery a dizajn, výkon, dodávané hry. Nepáči sa nám: Najvyššia konfigurácia nie je lacná. Cena: od 586 eur, zariadenie zapožičal www.agem.sk Hodnotenie: 8,5

Kompaktné rozmery, výkon dostačujúci na všetky hry, jednoduché a bezkáblové ovládanie či absencia otravného nastavovania systému. Predstava počítača ako zložitého zariadenia má byť podľa Nvidie minulosťou a so svojim novým konceptom chce reagovať na meniaci sa trh.



Zabudnite na herné konzoly

Rozmerovo malé počítače do obývačiek nie sú žiadnou novinkou, no ich výraznejšiemu rozšíreniu bránili priemerný výkon a zložitosť obsluhy. Kým prehrávanie filmov bolo prispôsobené ovládaniu na veľkej obrazovke z pohodlia kresla, zvyšok sa bez klávesnice a myši nezaobišiel.

Microsoft tento problém vyriešil s Windows 8, Intel a Nvidia dodali výkonný hardvér a Valve vytvoril Steam Big Picture pre správu hier na veľkej obrazovke televízora. Navyše sa už nikto nemusí trápiť so zložitým nastavením hry, softvér od Nvidie nájde na disku všetky nainštalované hry a upraví ich nastavenia s prihliadnutím na možnosti počítača.

Herný počítač z dielne Nvidie je v oblasti zábavy podobný s chystaným Xbox One. Okrem hier a bežných multimédií si na ňom prehráte akékoľvek video vo vysokom rozlíšení, keďže grafický čip je pripravený aj pre nastupujúce 4K rozlíšenie.

Steam Big Picture je optimalizovaný na obrazovky televízorov, v ponuke má tisíce hier.

Nevyzerá na to

Pripravte sa na to, že tento počítač klame vzhľadom, keďže je približne len raz tak veľký, ako pôvodný Xbox 360. Kým pred troma rokmi by ste do tak malej skrinky mali problém vtesnať niečo iné ako len priemerný počítač, tak dnes môžete bez problémov použiť tie najvýkonnejšie komponenty.

Po stlačení vypínača nemusíte čakať pol minúty, kým sa systém naštartuje, nemusíte čakať ani len desať sekúnd. Kým sa od televízora presuniete s gamepadom ku kreslu, je počítač pripravený na používanie.

Nové grafické rozhranie systému Windows 8 a Steam Big Picture nepotrebujú klávesnicu a ani myš, strašiakom nie je ani inštalácia hier či aktualizácia ovládačov.

Prvý problém rieši elektronická distribúcia, ktorá sa postará aj o automatickú aktualizáciu nainštalovaných hier. Nemusíte mať na pamäti ani otravné ovládače alebo hľadanie správnych grafických nastavení pre konkrétnu hru.

Softvér, ktorý to spraví za vás, sa volá GeForce Experience a pozná už skoro stovku aktuálnych hier. S ohľadom na výkon počítača upraví ich nastavenie tak, aby bola grafika čo najkrajšia, no zároveň zachová plynulosť zobrazenia.

Pri nami testovanom počítači sme sa až na extrémne vyhladzovanie hrán pri hre Metro: Last Light obmedzovať nemuseli.

Softvér sa postará o nové ovládače a automatické nastavenie grafiky. Škoda len, že ho neovládnete gamepadom.

Zahrali sme sa všetko

Márne sme hľadali hru, na ktorú by počítač nestačil. V aktuálne najrozšírenejšom Full HD rozlíšení je výkonnostná rezerva veľká, problémom nie je ani extrémne širokouhlý Philips s pomerom strán 21:9 a rozlíšením 2560x1080 bodov.

Začínajú sa už síce predávať televízory so 4K rozlíšením, no ich vysoká cena bude ešte dlho brániť masívnemu rozšíreniu.

Trend vývoja hardvérových nárokov pri nových hrách nie je vysoký a s výkonným procesorom novej generácie si vystačíte na minimálne šesť rokov. Pri grafickej karte to je trochu horšie, no už dávno neplatí pravidlo, že po dvoch rokoch je počítač morálne zastaralý.

Päťročný Core i7 procesor nám v hernom počítači stále funguje dobre a tri roky stará grafika je pre Full HD rozlíšenie plne dostačujúca a v mnohých nových hrách má stále rezervu.

Výmena hardvéru by preto nemala byť potrebná v najbližších rokoch. Navyše, nové herné konzoly sú v základe klasické počítače, čo by mohlo ušetriť vývojárom prácu s optimalizáciou pre klasické Windows počítače.

V troch verziách

Agem ponúka pre náročného hráča sériu počítačov Experience v troch konfiguráciách, lišiacich sa hardvérovou výbavou a cenou. Dostupná je aj štvrtá verzia za necelých 600 eur, no v jej prípade je konfigurácia zložená z dvojjadrového procesora, štyroch gigabajtov operačnej pamäte a grafickej karty nižšej strednej triedy vhodná len pre menej náročných hráčov.

Pre hráča je zaujímavá až verzia s číselným označením 557. Má výkonný štvorjadrový procesor, osem gigabajtov operačnej pamäte a jednu z najlepších grafických kariet strednej triedy. Ukladať dáta si môžete na terabajtový pevný disk, rýchle SSD nájdete až pri vyšších konfiguráciách.

Ak by sme mali odporučiť cenovo najvýhodnejšiu verziu, tak to bude Experience 777. S výkonným procesorom a grafikou vyššej strednej triedy má dostatok výkonu aj pre budúce hry. Klasický pevný disk je tu nahradený výkonným SSD, pri ktorom si ale možno dokúpite klasický disk. Úložný priestor s 240 gigabajtovou kapacitou zaplníte multimédiami a hrami veľmi rýchlo.

Za skoro 1700 eur je v ponuke najvýkonnejšia konfigurácia, ktorá bude na najnovšie hry stačiť niekoľko najbližších rokov. Má dvojnásobnú kapacitu operačnej pamäte, ešte lepší procesor, najvýkonnejšiu čisto hernú grafiku a kombináciu rýchleho SSD a klasického disku.

Dostupné konfigurácie

Experience 557 Experience 777 Experience 979 Procesor: Core i5-3570 Core i7-4770 Core i7-4770K Čipset: Intel B75 Intel Z87 Pamäť: 8 GB DDR3 16 GB DDR3 Grafika: GeForce GTX 760 GeForce GTX 770 GeForce GTX 780 Disk: 1 TB HDD 240 GB SSD 240 GB SSD + 1 TB HDD Systém: Windows 8 64-bit Cena: 815 € 1199 € 1679 €

Cena je vysoká

V najsilnejšej konfigurácii si tento počítač môže dovoliť len malé percento hráčov. Necelých 1700 eur je vysoká suma, no môžu za ňu hlavne použité komponenty, keďže len samotný procesor a grafická karta stoja spolu 900 eur.

Výrobca k počítačom dáva zadarmo bezdrôtový gamepad a plnú verziu hry Metro: Last Light a herný kredit pre trojicu F2P hier Hawken, PlanetSide2 a World of Tanks.

Za pozornosť stojí konfigurácia v cene 815 eur. Slušný štvorjadrový procesor, aktuálne najlepšia grafika strednej triedy od Nvidie, dostatok operačnej pamäte a rovnako malá skrinka, vhodná do akejkoľvek obývačky. Stále je to síce raz tak drahé ako nastupujúce herné konzoly, no možnosti využitia sú výrazne väčšie, hry lacnejšie a problémom nie je ani ich spätná kompatibilita.

Smer vývoja herných počítačov sa musí upraviť a toto môže byť cesta na záchranu trhového podielu. Veľké vysvietené a hlučné krabice sú minulosťou, výrobcov hardvéru zachránia univerzálne malé počítače s vysokým výkonom.

