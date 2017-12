The Elder Scrolls III: Morrowind - tipy & triky

Najočakávanejšie RPG-čko posledných rokov The Elder Scrolls III: Morrwind je konečne tu. Ako to dopadlo všetko dopadlo, či sa vyplatilo nekonečné čakanie, si môžete prečítať v našej recenzii. Okrem toho prinášame aj prvé tipy a triky na uľahčenie hrania.

Tento návod je skôr súhrn rád a tipov, ako trénovať a akú postavu si vytvoriť, pretože vytvoriť na túto hru návod, ktorý vás bude viesť krok za krokom, by bola pre autora samovražda.

Tak teda začnem. Voľba rasy záleží úplne na vás, vyberajte si ju samozrejme s ohľadom na to aké povolanie budete robiť. Keď si budete vyberať povolanie zvoľte si jednoznačne možnosť tretiu, teda vytvorenie povolania vlastného. Asi najlepšou kombináciou je zopár bojových skillov s aspoň tromi magickými. Samozrejme výber je len na vás a môžete sa zamerať trebárs na zlodeja, ale to by som odporúčal len skúseným hráčom, pretože všetky zlodejské skilly sú veľmi ťažké na tréning.

Značnú čas hry by ste mali venovať tréningu, pretože bez neho sa ďaleko nedostanete. Tréning je najlepšie vykonávať niekde vonku, v prírode. Ak máte nejaké kúzla, neustále ich kúzlite až do vyčerpania magiky, potom sa vyspite a kúzlite znova. Počas odpočinku vás niekedy prepadne krysa alebo červ, na ňom si môžete vytrénovať armor a block skilly. Robte to tak, že nechajte krysu aby do vás hrýzla a pri tom budete trénovať. Keď sa hodnota vašich životov bude blížiť ku kritickej hodnote, krysu zabite a pri tom si vylepšíte nejaký útočný skill. Opakovaním tohto postupu sa na začiatku môžete rýchlo dostať na slušnú úroveň. Keďže väčšinu času v Morrowinde strávite chodením alebo behaním nie je na škodu vytrénovať si atlethic skill. Ten sa najlepšie trénuje tak, že sa postavíte oprite nejakej stene, ešte lepšie by bolo postaviť sa do rohu, niečím zaťažíte klávesu W a odídete preč, napríklad do školy alebo do práce. Keď sa poobede vrátite budete mať athletics zaručene zvýšený aspoň o 20 bodov. Keď chcete trénovať mágiu kupujte kúzla čo berú najmenej magiky, tréning bude efektívnejší. Tiež na trénovanie bojových skillov berte čo najslabšie zbrane aby ste sekli čo najviac krát. Nasleduje výpis skillov: COMBAT SKILLS: Armorer: Veľmi užitočný skill, s ktorým si môžete opravovať poškodené zbrane a brnenia. Na začiatku je výhody síce nepocítite, ale keď budete mať celú výzbroj z nejakých drahých materiálov tak si tento skill nebudete vedieť vynachváliť, pretože ich oprava v meste by vás vyšla veľmi draho. Tento skill oceníte tiež v nejakom väčšom dungeone, pretože s poškodením klesá účinnosť zbraní a brnení. Athletics: Táto schopnosť má vplyv na rýchlosť pohybu, ale napriek tomu je najlepšie ju zaradiť do skupiny misc killov, pretože sa trénuje veľmi jednoducho už vyššie spomenutým spôsobom. Axe, Blunt, Spear: Sú to skilly ovládania jednotlivých typov zbraní, čím vyšší tým lepší. Long Blade: Najdôležitejšia schopnosť pre každého bojovníka. Keďže dlhé meče patria k najsilnejším zbraniam v hre, nemala by táto schopnosť chýbať nikomu kto sa bojom na blízko nevyhýba. Block: Schopnosť ovládania štítu. Zvoľte si ho len za predpokladu, že sa s určitosťou nechete venovať obojručným zbraniam. Inak je to veľmi užitočná schopnosť, pretože pri úspešnom zblokovaní vám nepriateľ neuberie ani jeden hitpoint, takže je to schopnosť, ktorá dokáže zachrániť život. Heavy armor: Schopnosť efektívne využívať ťažké brnenia, spolu s týmto skillom si, ale zvolte ako jednu z primárnych vlastností aj silu, pretože bez dostatočnej nosnosti sa ťažké brnenia nosiť neoplatí, pretože ak si na seba nasadíte celú výzbroj neunesiete už ani vodu na občerstvenie. Medium armor: Zlatá stredná cesta, keď chcete popri slušnej obrane aj niečo uniesť tak sa vám bude tento skill náramne hodiť. MAGIC SKILLS: Alchemy: Je dosť ťažko trénovatelný, a investície na začiatku sú dosť veľké, keď si zoberiete, že taký lepší mažiar stojí 4000 a to ešte nepočítam ostatné prístroje, ktoré si síce kúpiť nemusíte ale bez nich to nestojí za nič. Na druhej strane je to ale skill dosť výnosný, pretože ingrediencie sa povaľujú volne po svete a rôzne nápoje sú majú dosť veľkú hodnotu. Enchant: Schopnosť vyrábať magické zbrane môže byť neoceniteľná a hlavné výnosná. Nielen, že na nej zarobíte ale tiež ušetríte pretože dať si vyrobiť nejakú magickú zbraň, hoci aj nejakú primitívnu, stojí dosť veľa (počítajte rádovo v 1000) Destruction: Tak ako je longblade základným skillom pre bojovníka, je destruction základ pre každého mága. Obsahuje všetky útočné kúzla a keďže v tejto hre nie je núdza na boje je veľmi užitočný a navyše je veľmi ľahko trénovateľný. Restoration: Tento skill obsahuje ozdravujúce kúzla ako liečenie zranení a tiež liečenie rôznych nákaz a chorôb. Je veľmi užitočný hlavne v dungeonoch, kde nieje priestor na odpočinok, pretože všade naokolo sú nepriatelia. Alternation: Táto škola mágie obsahuje efekty ako chodenie po vode alebo levitácia, síce to neotočí súboj vo váš prospech, ale je to veľmi užitočná schopnosť každodennej potreby. Conjuration: Je to Škola vyvolávania, je to síce zábavné ale nie veľmi efektívne, dá sa povedať, že aj dosť zbytočné. Illusion: Ďalšia škola mágie tento krát skôr taktického rázu. S kúzlami tohto okruhu môžete oslepovať, paralizovať alebo sa zneviditelňovať. Naozaj veľmi užitočné. Mysticism: Tento skill je nutnosť pre tých, čo sa chcú venovať vyrábaniu magických predmetov, pretože pomocou kúziel z tohto okruhu môžete zaklínať duše do soulgemov, ktoré potrebujete na výrobu magických predmetov. Mysticism má ale aj ďalšie iné výhody ako napríklad odrážanie magických útokov a absorbovanie. Unarmored: Táto schopnosť sa hodí hlavne pre postavy čisto magické, ktoré si do sily nedávajú žiadne body. Na začiatku je to síce fuška ale neskôr si to každý kúzelník bude pochvaľovať. STEALTH SKILLS: Acrobatics: Schopnosť skákania a padania z veľkých výšok bez zranenia. Áno určite ste si uvedomili, že tento skill patrí jedine do kolónky misc skills. Hand-to-Hand: Schopnosť boja bez zbrane, keď útočíte len päsťami tak uberáte iba staminu, keď o ňu nepriateľ príde padne vyčerpaný k zemi a až potom mu budete uberať aj životy, skrátka dosť zbytočné. Light armor: A konečne som sa dostal aj na poslednú skupinu brnení a tou sú tie najlachšie, ktoré poskytujú len provizórnu obranu ale na druhej strane veľa nevážia, napriek tomu by som aj keby som bol zlodej zvolil radšej medium armor skill. Sneak: Veľmi ťažko trénovateľný skill, ktorý zahŕňa chôdzu bez spozorovania a kradnutie. Veľmi ťažko sa trénuje z toho dôvodu, že ho musíte trénovať na niekom a keď vás prichytí ako mu niečo kradnete, tak budete musieť zaplatiť pokutu alebo ísť do väzenia, a navyše danej osobe sa zhorší je vzťah k vám. Security: Security je schopnosť vypáčiť zámky, je to asi najužitočnejšia schopnosť zlodeja, na druhej stránke sa ale tiež dosť ťažko trénuje, pretože na ňu potrebujete nejakú zamknutú bedňu alebo zamknuté dvere. Táto schopnosť sa dá nahradiť kúzlom zo školy Alternation. Marksman: Schopnosť strieľať z luku a vrhať dýky, môže byť veľmi užitočná, pretože zabiť niekoho ešte predtým ako sa k vám dostane je veľké plus. Marksman skill sa tiež dosť ľahko trénuje pretože stačí ak budete strieľať šípy do steny, na druhej strane sú ale šípy dosť drahé, takže aj tréning tohto skillu vyjde dosť draho. Mercantile: Schopnosť nakupovať za menej predávať za viac môže byť užitočná keby len je tréning nebol taký ťažký, navyše keď niekoho pri obchode dobre okradnete, nebudete u neho príliš obľúbený. Speechcraft: Tento skill spočíva v zlepšovaní svojej obľúbenosti u iných postáv, môže byť veľmi užitočný keďže dosť veľa úloh sa dá vyriešiť rýchlejšie ak máte dobré vzťahy.