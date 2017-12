Takto vyzerá Barbie ako skutočná žena. Naj na internete

Brodiť sa chaluhami k moru, reálna Barbie aj recyklovanie. Pozrite si náš výber naj vecí na internete.

6. júl 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Po krk v chaluhách

V Číne majú tiež more a pobrežie. A tiež sa im tam niekedy premnožia chaluhy a príliv ich odnesie k brehu. Pozrite si, ako vyzerá taký breh, kde sa musíte brodiť porastom, aby ste sa dostali k vode.

Reálna Barbie

Nickolay Lamm z Pittsburghu sa zamyslel, ako by vyzerala Barbie, ak by mala proporcie reálnej ženy. Postavu vymodeloval v 3D programe - a takto to dopadlo.

Okuliare

Recyklácia či vyrábanie vecí z vecí je naozaj fenoménom tejto doby. Ako využiť staré skateboardy? Možno i na takéto slnečné okuliare.

Chladič

Za 39 dolárov si môžete kúpiť externý chladič na notebook. Okrem chladenia pomocou cirkulácie vzduchu je celkom vítanou pomôckou aj pre lepšie písanie - vďaka sklonu, ktorý vytvára.

Koník

Číňan Chu Šao-ming vytvoril túto fascinujúcu a prepracovanú skulptúru mesta na hlave kryštalického morského koníka. Je vypracovaná do detailov, priam ako by bola z ocele.

Torta

Trochu gýč, ale vlastne aj tak je zaujímavé, ako sa niekomu podarí vytvoriť ľudské telo ako tortu. Áno, správne rozpoznávate Dextera.