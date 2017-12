Tip pre Windows Phone: počasie, baterka, mapy a DropBox

Vyskúšajte si štyri zaujímavé aplikácie pre Windows Phone, ktoré váš smartfón rozšíria o chýbajúce funkcie.

4. júl 2013 o 14:30 Matúš Paculík

Vybrali sme štyri zaujímavé aplikácie, ktoré rozšíria funkčnosť vášho smartfónu. Budete mať presnejšie informácie o baterke, krajšie počasie, mapy a lepší dosah na svoje dáta uložené v cloude DropBox.

Výrazne bohatšiu ponuku aplikácií a hier nájdete mimo slovenského Windows Phone obchodu. Pre jeho aktiváciu vám postačí malý trik – zmeniť v nastaveniach telefónu krajinu na Spojené štáty. Pokiaľ ale nemáte bankovú kartu danej krajiny, či zahraničný PayPal účet, môžete si stiahnuť len zadarmo dostupné aplikácie.

Amazing Weather HD

Je jednou z najkrajších aplikácií pre počasie. Okrem detailnej predpovede obsahuje satelitné snímky, graf teplôt za posledné obdobie a v Spojených štátoch môžete využiť aj informácie o aktuálnych zrážkach. Vybrať si môžete zo všetkých troch veľkostí dlaždíc, pričom dostupných je skoro 30 rôznych typov s odlišným usporiadaním informácií.

Počasie je integrované aj do uzamykacej obrazovky. Tu zobrazí nielen aktuálnu teplotu s predpoveďou na najbližšie dni, ale aj tematicky zvolené pozadie. Fotografie sú veľmi pekné, nie je ich málo a výrobca ich počet pravidelne rozširuje. V prípade výrazného zhoršenia počasia vás na to upozorní.

Cena: 1,99 Eur

FileBox

DropBox je jednou z rozšírených služieb, ktoré nemajú pre Windows Phone svoju oficiálnu aplikáciu. Dostupných je niekoľko alternatív vrátane aplikácie FileBox, ktorá patrí medzi tie najlepšie. Súbory je možné prezerať, kopírovať, presúvať a mazať, fotografie a dokumenty si môžete aj stiahnuť priamo do zariadenia.

Automatické odovzdanie fotografií je výsadou služby SkyDrive, pre FileBox je potrebné spustiť samotnú aplikáciu a stlačiť jedno tlačidlo. Prenos súborov sa ale zastaví pri zablokovanej obrazovke, či prechode do inej aplikácie. FileBox nie je dokonalý, no pre Windows Phone je problém nájsť výrazne lepšieho DropBox klienta.

Cena: zadarmo

Balík aplikácií Here

Trojica aplikácií pôvodne vytvorená Nokiou obsahuje mapy, navigáciu a mestskú dopravu. Zásluhou financií Microsoftu sú teraz prístupné aj pre zariadenia od ostatných výrobcov, no nie pre všetky krajiny. V prípade ak ich nemáte vo vašom Windows Store, prepnite sa do zahraničného, najlepšie amerického. Tam si ich môžete stiahnuť zadarmo.

Výhodou týchto máp je možnosť stiahnutia podkladov do zariadenia, čo oceníte hlavne pri cestách v zahraničí. Here Maps sú v základe podobné so štandardne dodávanými mapami pre všetky Windows Phone zariadenia, no majú rozšírené body záujmu. V obchode je dostupných aj niekoľko alternatív využívajúcich mapové podklady od Google.

Cena: zadarmo

Battery

Ak systému Windows Phone niečo chýba, je to okrem centra upozornení aj informácia o presnom stave batérie. Grafické znázornenie je len orientačné a pre detailné informácie si používateľ musí stiahnuť doplnkovú aplikáciu, ktorých sú našťastie desiatky.

Tá s jednoduchým názvom Battery informuje o percentuálnom nabití batérie, predpokladanom čase do vybitia a do plného nabitia batérie. Pre zobrazenie týchto informácií nemusíte spúšťať batériu, všetko potrebné ukáže živá dlaždica. V prípade rýchleho vybíjania batérie na to aplikácia upozorní.

Cena: zadarmo

