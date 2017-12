Samsung kupuje výrobcu set-top boxov

Firma kupuje špecialistu na domácu zábavu, chce zdokonaliť svoju elektroniku pre obývačky.

4. júl 2013 o 10:05 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Nové technológie získal do svojho portfólia najväčší predajca smart televízorov, firma Samsung. Odkúpila izraelskú spoločnosť Boxee, ktorá zaujala spotrebiteľov svojimi multimediálnymi set-top boxami.

Samsung chce rozšíriť svoje portfólio smart služieb, ktoré narážajú na slabú expanziu poskytovateľov multimediálneho obsahu z lokálnych trhov na svetové. V mnohých krajinách tak zostáva potenciál smart televízorov nevyužitý, pretože spotrebitelia na nich nemajú čo pozerať.

Boxee má technológie, ktoré umožňujú nahrávať televízne vysielanie do cloudu, aby ho mohli ľudia následne sledovať na ľubovoľnom zariadení – či už ide o televízor, notebook, tablet, alebo smartfón. Tieto skúsenosti by mohli Samsungu pomôcť zatraktívniť multimediálnu výbavu televízorov. Či už vo forme set-top boxu, alebo zabudované priamo do prijímačov.

Analytici odhadujú, že z tejto investície budú profitovať najmä spotrebitelia, ktorí by v masovo vyrábaných televízoroch mohli nájsť funkcie, čo im prinesú viac zábavy ako doposiaľ.

Kým výrobcovia televízorov sú dobrí v technológiách zobrazovania, s komfortom a zábavou sú na tom podstatne horšie. A práve tento segment by mohol Boxee posilniť.

Výrobcovia televízorov sú takisto presvedčení o tom, že ľudia sa chcú presunúť od stoličiek a počítačov k sedačkám a televízorom. Doposiaľ však nedostali takú technologickú výbavu, ktorá by im vyhovovala.

Firmy dúfajú, že sa situácia jedného dňa zlomí a domácnosti zažijú nový spôsob konzumu zábavy.

Informovala o tom britská BBC.