Snowden: Tajných informátorov majú strieľať

Whistleblower pred štyrmi rokmi tvrdil, že tajné informácie by mali zostať utajené.

2. júl 2013 o 17:33 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol len obyčajným správcom systému, technikom, ktorý sa staral o správny chod zariadení. Nebol ničím výnimočný, žiadny veľký expert. Záhadou vlastne je, ako sa vôbec dostal k takým tajným informáciám.

V podobnom duchu komentovali americkí šéfovia bezpečnosti informácie, ktoré o rozsiahlom špehovaní tajných služieb prezradil Edward Snowden. Pravdepodobne klamali, bývalý zamestnanec CIA a neskôr spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) totiž pred pár mesiacmi pôsobil na oveľa dôležitejšej pozícii.

Bol jedným z množstva ľudí, ktorí pre tajných okrem iného hľadajú slabiny celosvetovej siete. Mal tak prístup k množstvu dôverných informácií z vnútra najväčšej americkej tajnej služby.

Hľadal slabiny

Fakty Edward Snowden V polovici minulého desaťročia ho vraj získala CIA. Od roku 2007 pôsobil pod diplomatickým krytím v Ženeve. V roku 2009 začal spolupracovať s NSA v Japonsku, v marci tohto roku prešiel do Booz Allen Hamilton.

Americký whistleblower sa na zverejnenie tajných dokumentov pripravoval viac ako rok. Aby sa dostal k ďalším dôverným informáciám, podľa denníka The New York Times dokonca zmenil zamestnávateľa, formálne sa dal v marci najať spoločnosťou Booz Allen Hamilton ako analytik infraštruktúry. Teda niekto, kto hľadá aj slabiny internetu a telefonických sietí.

„Moja pozícia v Booz Allen Hamilton mi napríklad zabezpečila prístup k zoznamu zariadení, ktoré NSA po celom svete hackla,“ priznal Snowden v rozhovore pre The South China Morning Post. „To bol dôvod, prečo som prijal túto prácu.“

Pre experta na informačné technológie to pritom okrem iného znamenalo, že si finančne pohorší.

Získal však údaje, ktoré hovoria nielen o rozsiahlom zbieraní dát z celého sveta. Ale aj o skúmaní potenciálnych slabín v systémoch iných krajín pre prípad budúcej kybervojny. Na to americkí tajní mohli priamo i nepriamo zamestnávať až tisíce ľudí podobných Snowdenovi.

Odporúčal strieľať

Sám whistleblower pritom ešte pred rokmi veril, že zverejňovanie takýchto tajných informácií je zlé. Preskúmanie starých záznamov z internetových diskusií dokonca ukázalo, že pred rokmi odporúčal takýchto informátorov „streliť rovno do gúľ“.

Záznam Snowdenových názorov z roku 2009 zverejnil portál Ars Technica, reagoval na tajné informácie, ktoré vtedy ukázal práve americký denník.

„Kto do pekla sú tieto anonymné zdroje, čo im to prezradili?“ rozhorčoval sa pod prezývkou Snowden. „Takýchto ľudí by mali streliť rovno do gúľ. Je dobrý dôvod, prečo je to tajné.“

Dôvodom zmeny jeho postoja však môže byť to, že ako zamestnanec tajných služieb videl, ako jeho šéfovia klamú o svojich programoch. To napokon z priaznivca silného štátneho bezpečnostného aparátu urobilo najväčšieho informátora súčasnosti.