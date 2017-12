Hotel Giant - dojmy z dema

Nemecká firma JoWood naposledy zažiarila svojou závodnou hrou Trophy Rally, ktorá sa celkom vydarila (aspoň sa o nej tak vyjadrovali recenzenti na internete :). Ja však túto firmičku poznám ako tvorcu kvalitných (a trošku tužších) startégií. Séria Giant (

13. máj 2002 o 16:55 Ján Kordoš

Industry alebo Traffic) je kvalitná a preto sa naši nemeckí kamaráti rozhodli obohatiť túto sériu o simulátor budovania hotela. A z hrateľného dema sa zdá, že hoši zamakali kvalitne. Demíčko som zbaštil v okamihu, takže poďme na vec.

Hneď na úvod musím povedať niečo o spracovaní. Je to 3D. Neviem, či je to výhoda, ale keď sa pozriem na Simsov, tak to nemuselo byť v troch rozmeroch. Ale je to moderné, tak sa treba prispôsobiť. S kamerou občas vzniká chaos, ale je minimalizovaný, a dá sa zvládnuť. Ovládanie kamery je vyriešené celkom kvalitne, ale aj tak sa mi občas zdá, že 2D izometrické zobrazenie je predsa len prehľadnejšie. Treba uznať, že grafika je kvalitná - to je zas výhoda tretieho rozmeru.

Na začiatku vlastníte už postavenú budovu, ktorá však zíva prázdnotou. A tu dostávate šancu vy. Začnete umiestňovať do priestoru rôzny nábytok. Toto je najzábavnejšia časť hry. Mňa fascinuje zariaďovanie bytu. Hotel je síce trošku viac, ale dá sa zvládnuť aj to :). Nad správnym a efektívnym rozmiestnením vecí sa môžete vyblázniť dosýta. Ja som sa zabával dve hodinky len zariadením prízemia hotela. Potom nastane čas na najatie personálu - recepčná, poslíček a upratovač. To zatiaľ v pohode stačí. Jendotlivé vlasntosti postáv sú prehľadne zobrazené v tabuľke, takže si môžete vybrať pomalú, ale lacnú recepčnú alebo rýchlovku, ktorá však berie nehorázne prachy, ktoré asi nemá ani kde utratiť. A teraz sa môžete prehupnúť na zariaďovanie jednotlivých izieb. Čo ma potešilo, bolo uloženie jednotlivých miestností do zásobníka. Jednoducho si vytvoríte izbu z jednotlivých dielov a uložíte si ju do záasobníka. Ak budete chcieť vybudovať totožnú izbu, stačí ak si ju vyvoláte zo zásobníka a nemusíte ju editovať nanovo.

Áno a to je všetko. O toto sa staráte, snažíte sa udržiavať finančnú situáciu nad hladinou a pomaly začínate zarábať a expandovať. Možno sa to bude zdať niekomu nezáživná forma zábavy, ale koho to nechytá, nech sa presunie inam. Bol som očarený neuveriteľným množstvom vecí, ktoré môžete postaviť. Tieto predmety sú rozdelené do viacerých kategórií (prízemie, izba, kúpeľňa, jedáleň, herňa...), pričom v každej tejto skupine je hojne predmetov rôznych typov. Nechcem sa rúhať, ale zdá sa mi, že základná verzia The Sims mala omnoho menej predmetov. Tam však zaúradovali samotní hráči, ktorí si naeditovali neuveriteľné množstvo predmetov a predlžovali tak životnosť tejto perfektnej hry. Dúfam, že niečo podobné postihne aj Hotel Giant. Bola by škoda to nevyužiť.

A to je asi tak všetko, čo sa dalo zistiť z demoverzie. Ak by som to chcel zhrnúť, asi by som zahlásil: o niečo väčší Simsovia. Na výsledný verdikt si však budete musieť ešte chvíľku počkať. O hre vás však budeme informovať.

Ak si chcete overiť, či informácie v tomto preview sú pravdivé, odporúčam vám stiahnuť si Hotel Giant demo z našej rubriky Download.