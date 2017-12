Sudden Strike 2 - druhá svetová po druhé

Napätie, stres, nervozita a radosť z víťazstva - to sú faktory, ktoré vás ovplyvňovali pri hraní Sudden Striku, real-timovej stratégii, ktorá je zasadená do prostredia druhej svetovej vojny. Tieto štyri faktory nechýbajú ani v druhom diele slávnej hry, do

21. máj 2002 o 16:50 Tomáš Mašek

konca sú ešte o niečo silnejšie a ešte viac umocňujú dobrý pocit hry.

Pre lepšie pochopenie uvediem situáciu: Neohrozene vediete vaše vojsko zložené z elitných snajprov, mínometčíkov a samozrejme pechoty cez les. Cestú vám razia ťažké tanky a v zálohe máte množstvo leteckej podpory, vrátane špionážných letúnov a výsadkárov. Cítite sa neuveriteľne silný. Máte dokonalý plán, ktorý jednoducho nemôže zlyhať, tentokrát je vám zrejme súddené vyhrať. Vtom sa ozve výbuch. Váš tank plný posádky je v povetrí. Míny... Les je plný mín! Podľa vašich informácii, mal byť čistý... Začnete rýchlo zastavovať tanky a dopredu púšťate pechotu, aby cestu odmínovala. Zrazu sa ozve paľba z mínometov. Niekoľko veľkých projektilov dopadne medzi vašich elitných vojakov, ktorí samozrejme mínometnú paľbu ustáť nemôžu. Rýchlo dávate pokyn "kryte sa!", vojaci sa rozpŕchnu medzi stromy a zaľahnú. Chvíľu je ticho, pechota vpredu odmínováva cestu, elita sa kryje, tanky stoja. Rozmýšľate ako ďalej. Dôstojníci s ďalekohľadmi pozorujú okolitý terén. Podarilo sa im na kopci za stromami objaviť troch, či štyroch nepriateľských mínometčíkov. Oficíri dávajú nenápadný povel rukou, z lesa sa dvíháju traja snajpri. Zamieria a krátke PUFF ukončí život mínometčíkov. Vaše sebavedomie začne znova stúpať, cesta už je čistá od mín, mínometčíci, ktorí zabili zopár vašich elitných vojakov sú mŕtvi, zdá sa, že môžete pokračovať za svojim cieľom. Tanky sa pohnú. Po pár metroch nastane paľba. Tentokrát fakt ostrá paľba, pechota nestačí odpovedať, tanky len zmätene krútia hlavňami a snajpri mieria nevedno kam. Iba mínometčíci sa snažia zo svojich zbraní vystreliť smerom odkiaľ ide zvuk a guľky. Onedlho je vaše vojsko iba kôpka mŕtvol a ohoreného kovu... Využívate funkciu LOAD...

Takéto situácie sú v Sudden Strike úplne bežné počas jednej misie, ktorých je v druhom diely vyše 40, zažijete niekoľkokrát. A presne kvôli tomu je Sudden Strike tak chytľavou hrou.

Poďme si popísať novinky a zmeny, ktoré sa vyskytnú v pripravovanom Sudden Strike 2. Je tu 5 kampaní, samozrejme za iné národy ako v jednotke, čiže sú to Nemci, Rusi, Angličania, Američania a Japonci, na rozdiel od prvého dielu, kde boli kampane iba tri. Dočkáme sa samozrejme aj nových jednotiek, podľa informácii výrobcu, by to malo byť až 50 nových typov. V novinárskej demoverzii, ktorú som mal k dispozícii som si všimol pechotnú jednotku ozbrojenú mortarom a jednotku zvanú "tank hunter", čo je v zásade vojak s bazookou. Zaujímavo to oproti prvému dielu vyriešili aj s posádkami motorizovaných jednotiek - môžu kedykoľvek opustiť vozidlo, čiže pribúda tu ďalšia super funkcia - možnosť zajať nepriateľské tanky, lode a pod.

Novinkou sú aj zmeny počasia, ktoré bohužiaľ demoverzii vidieť nebolo, ale som zvedavý, ako to bude fungovať. Či to bude iba vizuálna zmena, alebo sa to aj nejak prejaví na správaní vášho vojska. Každopádne vidieť viac než 1000 jednotiek na jednom bojovom poli, ktoré je zasypávané snehom môže byť fakt efektné. A keď sa do toho zapojí ešte let projektilov, rakiet z Kaťuší a nárek ranených bude to naozaj "žrádlo".

A teraz poďme ku spomínaným zmenám. Vzhľadom na to, že so Sudden Strike 1 som strávil pekných pár hodín, všimol som si niekoľko podstatných rozdielov s jeho pokračovaním. Napríklad bola pridaná nová funkcia pre vašu pechotu - plazenie. Jednotky sa odteraz môžu plaziť, čo im dáva samozrejme väčšiu nádej na neodhalenie a tým padom prežitie. Samozrejme, nie každá jednotka to môže, napríklad dôstojníci si na zem ľahnúť nemôžu, aby si nebodaj nezašpinili uniformu...

Keď už sme pri tých dôstojníkoch - súčasťou ich vybavenia je teraz aj ďalekohľad, čo dáva bojom úplne nový, strategický, rozmer. Ďalekohľad odhalí nepríjemný "FOG OF WAR" ("zatmené" územie, na ktoré na bojovej mape nevidíte, pokiaľ tam nemáte jednotky) a dáva priestor na ďalšiu stratégiu a využitie ďalších jednotiek ako snajprov a tank hunterov. Má to samozrejme aj svoju zápornú stránku - už v pôvodnom SS bola najlepšia stratégia "officer & sniper" - pretože dôstojník mal najväčší dohľad a snajper najväčší dostreľ, spolu to tvorilo smrteľnú kombináciu, jeden dôstojník a jeden snajper mal šancu vyčistiť podstatnú časť územia od nepriateľov. Sčasti je tento zápor však kompenzovaný zvýšenou AI (umelou inteligenciou) protivníka a takisto je to dosť náročné na používanie SAVE & LOAD. V multi - playerovej hre je táto stratégia nevyužiteľná, pokiaľ nehráte s úplným debilom :-).

Grafické spracovanie... V prvej časti bolo na vysokej úrovni, bolo kvalitné a úplne spĺňalo svoju funkciu. Ale bohužiaľ, v SS2 to bude podľa mňa najväčším kameňom úrazu, pretože sa prakticky veľmi máličko líši od svojho predchodcu. Dokonca aj interface ostal nezmenený, v zásade je to to isté... Pred pár rokmi, keď vyšiel SS1 to stačilo, ale teraz je to slabota...

Som naozaj zvedavý ako nakoniec Sudden Strike 2 dopadne. Zatiaľ sa mi zdá, že je máličko zmien. Aj keď autori pridali zopár dobrých vlastností (vyššie spomínaných), zdá sa mi to iba ako datadisk a nie ako druhý diel... Ale na druhú stranu je to 5 kampaní, čo je vyše 40 misií a to je pri vysokej obtiažnosti, ktorá ostala z prvého dielu, naozaj na pekných pár dní čistého hrania... Takže uvidíme, konieckoncov, ešte stále majú páni z FIREGLOW nejaký ten čas na dokončenie.