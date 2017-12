Master of Orion 3 - tretie pokračovanie legendy

Síce som nehral Master of Orion I, ale o to viac hodín som presedel pri MoO2: Battle of Antares. Pokladám si teda za milú povinnosť napísať niečo o pripravovanom pokračovaní série pod názvom (kto by to bol povedal) Master of Orion III

13. feb 2002 o 16:46 Stano Bandzi

Pochybujem, že sa nájde nejaký ostrieľaný stratég alebo proste len nadšenec dobrých počítačových hier, ktorý by tento skvostný výtvor nepoznal (dokonca vyšiel už aj ako cover-CD k nejakému českému časopisu). Ale predsa len spomeniem na úvod, že MoO3 bude tak, ako jeho predchodcovia, vesmírnou ťahovou stratégiou. Hráč sa vžíva do role vodcu galaktického impéria a jeho úlohou je predčiť ostatné impériá jak ekonomicky tak i vojensky. Udržať vaše impérium na rovnej ceste k pokroku a sláve je ale dosť namáhavá a piplavá robota. Práve táto piplavosť by mala byť v treťom dieli odstránená a hráč sa zameria skôr na celkovú stratégiu. K tomu nám dopomôže (či skôr nás k tomu donúti) nový systém. Na jedno kolo totiž máme pridelený určitý počet tzv. focus bodov. Za každý tento bod môže vykonať nejakú akciu. Máte ich rovnaké množstvo počas celej hry, takže kým zo začiatku sa môžete starať o všetky planétky sami, ďalej to už nebude možné. O to, čo nestihneme sa v plnej miere postarajú rôzne druhy lídrov, veliteľov, komandérov atď. Takýto dôraz na lídrov ponúka rozšírené možnosti špionáže a inej podvratnej činnosti. Súperi budú vašich lídrov podplácať, prehovárať apod. Každý líder má svoju vlastnú osobnosť, takže sa môže stať (a podplácanie k tomu určite len dopomôže), že keď si svoju planétu o pár kôl skontrolujete, s hrôzou zistíte ako vaši kolonisti hladujú. Riešenie tohto problému je jednoduché: lídra pošlete do..... (napríklad aj do hrobu) a nahradíte ho niekým novým (a budete dúfať že schopnejším). Autori však ubezpečujú, že fanatici do predošlých dielov série môžu obhospodarovať produkciu na planetárnej úrovni naďalej (ako som už spomenul, tak sme obmedzení focus bodmi).

Systém udalostí (events) prihráva viac negatívnych udalostí silnejším impériám a viac pozitívnych udalostí slabším impériám, aby hra bola vo väčšej rovnováhe a každý mal reálnu šancu vyhrať aj keď nie cestou priameho útoku. Väčšie ríše majú aj viac problémov, väčšiu byrokraciu, všeobecne všetko v nich funguje pomalšie a hlavne drahšie. Výdavky na úradníkov a podobné veci sú väčšie a v konečnom dôsledku možno vyrobia loď 2x drahšie ako ich slabší súperi.

Ďalšia zmena sa týka galaktickej mapy. Okrem toho že je v troch rozmeroch a dá sa ňou otáčať sa týka hlavne pohybu flotíl. Medzi sústavami sa lode pohybujú pomocou medzihviezdnych ciest. Transport je možný aj medzi nespojenými sústavami, ale trvá to veľmi dlho (30-40 ťahov). Tento spôsob cestovania otvorí nové strategické možnosti, ako potreba sústreďovať sa na dôležité body na mape a odstráni otravné a únavné nekonečné naháňanie sa po mape z MoO2 (čo sa dalo vyriešiť snáď len loadom potom ako som zistil kam súperova flotila smeruje. Pri multiplayeri však táto možnosť odpadá...)