Tlačiareň vytlačí 3D dlahu na mieru

Vytlačiť si fixačnú dlahu na zlomeninu zatiaľ trvá aj tri dni. Sadru lekár nasadí za desať minút.

30. jún 2013 o 18:52 Adam Valček

WELLINGTON, BRATISLAVA. So zlomenou rukou či nohou v sadre sa ťažko oblieka, človek s ňou nemôže ísť ani do sprchy, pretože by sa zničila, nevýhodou je aj hromadenie potu a zápach.

Cortex je však skelet z polyamidu, ktorý všetky praktické problémy so sadrou odbúra. Je taký tenký, že ho možno schovať bez problémov pod košeľu, môže sa umývať a vďaka priedušnosti odbúra problémy s potením. A keď sa zlomenina zrastie, lekári môžu polyamidový skelet roztopiť a materiál opätovne použiť.

Lekár a skener

Za nápadom stojí absolvent dizajnu na novozélandskej Victoria Universtiy of Wellington Jake Evill. Celý proces pritom vyžaduje iba röntgenovú snímku, po ktorej vás lekár pošle pod skener. Ten vytvorí trojrozmerný obraz zlomenej ruky či nohy.

Lekár potom pomocou počítača vymodeluje skelet. V mieste zlomeniny by mal mať najhustejšie pletenie, aby zlomeninu dobre fixoval. O niekoľko minút neskôr by dlahu vytlačila trojrozmerná tlačiareň, lekár by ju potom nasadil a zafixoval.

Trvá pridlho

Problémom je čas, ktorý si dnes takéto ošetrenie vyžaduje. Kým bežnú sadru lekár nasadí do desiatich minút, tlač fixačného skeletu trvá podľa Evilla asi tri hodiny.

„Na kompletné dokončenie treba rátať 24 až 72 hodín,“ povedal podľa Gizmodo.com. Verí, že so zlepšením výkonu trojrozmernej tlače sa môžu výsledky výrazne zlepšiť a celý proces sa urýchli.