Hans Hass: Objavil podmorský svet

Rakúsky zoológ pomohol odhaliť tajomstvo krásy podmorského života.

28. jún 2013 o 20:32 Peter Zeman

Náhoda určila životné smerovanie Hansa Hassa (23.1.1919 - 16.6.2013) . Na francúzskej Riviére pozoroval maturant z Viedne rybára, ako s harpúnou skočil do vody loviť.

Skúsil to tiež, ponoril sa a podmorský raj ho očaril. Keďže mu v škole nechceli uveriť, rozhodol sa, že ich presvedčí.

Vymyslel a nechal zhotoviť obal na fotoaparát a pod vodou sa fotografoval s rybami (neskôr sa podieľal na zdokonalení takýchto profesionálnych fotoaparátov). Nechal si zhotoviť aj plutvy na plávanie a v Stredozemnom mori absolvoval mnoho ponorov.

V roku 1939 ako 20-ročný podnikol s dvomi priateľmi svoju prvú expedíciu na Karibik. Začala sa vojna a jeho plánovaný trojmesačný pobyt sa predĺžil na rok a pol.

Cesta domov viedla okolo sveta cez USA, Japonsko, Kóreu, Čínu a Transsibírskou magistrálou do Nemecka. Z cesty vznikli jeho prvé knihy a publikácie v časopisoch. Ukončil štúdium zoológie na univerzite v Berlíne.

V roku 1947 nakrútil film Ľudia medzi žralokmi, ktorý sa považuje za zrod moderného výskumného potápania.

Hneď po vojne uskutočnil dve expedície (1949 a 1950) k Červenému moru a film Dobrodružstvo v Červenom mori, ktorý tam nakrútil, získal pre Rakúsko na filmovom festivale v Benátkach prvú cenu. Hlavnú úlohu vo filme nebojácne – spolu so žralokmi – zahrala jeho budúca manželka Lotte Baierl.

Lotte i žraloky sprevádzali Hassa po celý život. Mal prezývku Kráľ žralokov a v knihách (napr. Medzi koralmi a žralokmi alebo Žralok – legenda o vrahovi) i vo filmoch sa ich snažil oddémonizovať, napraviť im reputáciu.

Kúpil loď Xarifa, s ktorou sa vydal na mnohé expedície – cez Egejské more, Červené more, do Polynézie, Austrálie, k ostrovom Galapágy aj do Indického oceánu.

Na niektorých expedíciách boli s ním viacerí vedci. Film o expedícii Xarifa mal svetový úspech a prispel k financovaniu podujatia.

Vedecké poznatky, filmové a fotografické materiály z expedícií majú veľkú hodnotu. Od roku 1939 do roku 2005 vydal Hans Hass 32 kníh a produkoval 73 filmov.

Najčastejšie prekladanými knihami boli Prichádzame z mora a Traja lovci na dne mora. Pred mesiacom usporiadal 94-ročný Hass svoju pozostalosť a všetky materiály venoval Prírodovednému múzeu vo Viedni.