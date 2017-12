Google chce vlastnú hernú konzolu s Androidom

Herné konzoly, hodinky či jednoduché smartfóny majú posilniť Android pred novou konkurenciou.

28. jún 2013 o 10:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ako nezaspať na vavrínoch a upevniť pozíciu Androidu na trhu ešte silnejšie ako doposiaľ? Google hľadá odpoveď v projektoch, ktoré by mohli vytvoriť nové platformy pre tento systém.

Prvým segmentom sú lacné smartfóny pre trhy so slabou ekonomikou. Tam kde sa Mozilla chystá intenzívne nasadiť svoj Firefox OS, tam chce Google vyslať novú, odľahčenú verziu Androidu pre mobily so slabším hardvérovým vybavením.

Táto stratégia by mohla ohroziť snahy alternatívnych vývojárov, ktorí do svojich projektov vložili nemálo energie. Google má v talóne mobilnú divíziu Motoroly, s ktorou by mohol nájsť správnu cestičku.

Čo by ste povedali na herné konzoly s Androidom, ktoré by otvorili cestu jednoduchej zábavy do obývačiek za málo peňazí? Prvé pilotné projekty naznačujú, že takéto zariadenia vzbudzujú pozornosti.

Ouya či GameStick sú toho jasným dôkazom. Google podľa informácií Wall Street Journalu pracuje ako na hernej konzole, tak na náramkových hodinkách s Androidom. Obe by mohli udať smer ostatným výrobcom.

A čo Android ako operačný systém pre notebook? V spolupráci s HP pracuje Google na notebooku, ktorý by mohol pozdvihnúť tento operačný systém na mobilné desktopy. Neoficiálne sa hovorí o „K edícii“. Takýto notebook by vraj mohol smelo konkurovať modelom, na ktorých beží Windows.

Ak sa firme podarí zrealizovať svoje zámery, Android môže naďalej silnieť.

