Aký bude slovenský internet v roku 1998? Malý, so sexom

Tento text mal byť pôvodne predpoveďou, ako bude asi internet vyzerať o 15 rokov.

25. jún 2013 o 20:35 Tomáš Bella

Najvyhľadávanejším slovom na Yahoo v roku 1997 bol sex. V roku 2013 je to pravdepodobne stále sex, ale nikde sa to už nedočítate.

V poslednej chvíli však jeho autora prepadli pochybnosti nad vlastnou vešteckou kvalifikáciou a rozhodol sa namiesto toho skontrolovať, ako vyzeral internet pred 15 rokmi.

Ešte bez cenzúry

Bolo to obdobie, keď sa k moci dostali Tony Blair a Mikuláš Dzurinda, spoznali sme klonovanú ovcu a Toyotu Prius, vyšiel prvý Harry Potter, Steve Jobs sa vrátil do Applu a ak ste chceli vyzerať ako počítačový mág, mali ste na monitore ako šetrič rybičku, ktorá tam plávala ako v akváriu (zdalo sa to vtipnejšie, keď monitory ešte mali aj rozmer akvária).