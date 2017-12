Slovensko chce kybernetickú armádu

Kedy by mohol vzniknúť vojenský tím na boj s hackermi, zatiaľ nevedno. Ministerstvo hovorí len o úvahách.

25. jún 2013 o 20:35 Adam Valček

Minister obrany Martin Glváč je za vytvorenie protihackerskej armády, ktorá by aj útočila.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Cez výkonné počítače môžu zaútočiť na vládne servery, ukradnúť tajné plány či ohroziť dodávky elektrickej energie, no bez toho, aby čelili guľkám na bojisku.

Hackeri sa preto čoraz častejšie stávajú zbraňou aj v rukách štátov. Či už ide o boj s teroristami, alebo nepriateľskými vládami.

O vlastnej kybernetickej armáde preto uvažuje aj Slovensko. „Teraz je o tom predčasné hovoriť, keďže všetko závisí od našich finančných možností,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Ucelený tím chýba

Síce nepovedala podrobnosti o plánoch, no potvrdila, že ministerstvo zvažuje financovať vojenskú Jednotku na riešenie počítačových incidentov (CSIRT).

Takýto tím už u nás funguje na ministerstve financií, no nie je útočný. Stráži funkčnosť dôležitých vládnych sietí, telekomunikačných operátorov či serverov elektrární.

Kyberarmáda O čo ide sama alebo v spolupráci s inými štátmi NATO môže zasiahnuť obranne alebo útočne proti hrozbám, Slovensko už má tím na riešenie počítačových incidentov, no nie je útočný, šíri informácie o hroziacich vírusoch či iných útokoch medzi správcami dôležitých sietí či operátormi.

O vojenskom tíme Slovensko uvažuje, pretože ich zakladajú aj ostatní členovia Severoatlantickej aliancie (NATO). „V členských štátoch NATO vznikla potreba mať podobné tímy pripravené na okamžitý zásah pri obrane štátu samostatne alebo s inými štátmi,“ vysvetľuje motiváciu Balleková.

Tím CSIRT je podľa odborníkov užitočný, pretože pomáha pri rýchlom šírení varovaní na nebezpečný vírus či cielený útok.

Hranice štátov neexistujú

„Ak by sme mali upozorňovať na hrozbu každú hostingovú spoločnosť alebo poskytovateľa pripojenia, stálo by nás to množstvo námahy. Namiesto toho upozorníme CSIRT, ktorý varovania posunie ďalej,“ vysvetľuje bezpečnostný výskumník kanadskej pobočky firmy Eset Sébastien Duquette.

O tom, či má zmysel budovať popri civilnom tíme na kybernetickú bezpečnosť aj vojenský, odborníci nepochybujú.

Výskumník Esetu David Harley si nemyslí, že dnes existuju natoľko malé štáty, aby im nemuselo záležať na testovaní ich kybernetickej bezpečnosti.

„Kybernetická špionáž veľmi neberie ohľad na hranice štátov,“ dodal Harley a pripomenul, že väčšina technologicky vyspelých štátov sa dnes nejako zapája do kybernetickej špionáže či sabotáže.

Najviac počuť najmä o čínskych hackeroch, ktorým sa napríklad podarilo minulý mesiac ukradnúť dokumenty o tridsiatich tajných amerických zbraní.

„Integrácia kybernetických jednotiek do armády dáva zmysel,“ potvrdzuje aj sa šéf AVG VirusLabu Jiří Kropáč.

Pri menších štátoch podľa neho môže byť riziko, že nebudú mať na vlastnú kybernetickú armádu peniaze.