Bezdotykové ovládanie sa blíži do predaja

Firma spustila obchod s aplikáciami, ktoré využívajú Leap Motion.

25. jún 2013 o 10:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Rukou urobíte gesto a na monitore sa otvorí internetový prehliadač. Prstami ukazujete na jeho ovládacie prvky a on robí presne to, čo od neho očakávate. Pomaly už zabúdate na to, aké to bolo keď ste počítač ovládali myšou.

Bezdotykový snímač polohy prstov Leap Motion dokáže odsledovať polohu všetkých končekov vašich prstov s presnosťou na zlomok milimetrov. Bez chyby zachytí aj ten najrýchlejší pohyb a informácie o polohe prstov odovzdá s nevídanou precíznosťou operačnému systému.

Ten spolu s aplikáciami umožní, aby ste počítač ovládali čo najprirodzenejšie. Novinka, ktorú firma Leap Motion pred časom ohlásila so vstupnou 80-dolárovou cenou sa čoraz viac blíži k spusteniu predaja.

Po fáze aktívnej komunikácie s vývojármi z celého sveta sa objavujú prvé aplikácie s podporou tohto spôsobu ovládania. Firma spustila oficiálny repozitár aplikácií, ktoré bude v momente uvedenia produktu na trh pripravené pre prvé zoznamovanie nových používateľov.

O novinku pred časom ohlásila záujem firma HP, ktorá uvažuje o zabudovaní technológie do svojich notebookov. Ste pripravení vymeniť myš či dotykový displej za nový snímač?

Informoval o tom serve Mashable.