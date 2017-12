Microsoft chce v školách presadiť Surface RT

Ústretová cenová politika má presadiť v školách tablety od Microsoftu.

24. jún 2013 o 11:35 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Nová obchodná politika má oživiť dopyt po tablete Surface RT, ktorý spotrebitelia prijali viac ako vlažne. S nízkymi cenami chce Microsoft dosiahnuť, aby sa presadil na školách v aktovkách študentov.

Za cenu 199 dolárov ho budú môcť nakupovať školy v 32-gigabajtovom variante, o 50 dolárov viac zaplatia v prípade, že budú chcieť k nemu kryt so zabudovanou klávesnicou. Od ceny, ktorá je o 300 dolárov nižšia ako v predajnej sieti si firma sľubuje úspech.

Firma sa rozhoduje vstúpiť do škôl v čase, keď sa v nich udomácnil Apple so svojim 16-gigabajtovým iPadom 2, na ktorého aktivity nadviazal Samsung. Súčasťou nového vzdelávacieho programu je však aj distribúcia 10 tisíc tabletov Surface RT pre učiteľov, ktorí sa zúčastňujú v týchto dňoch kongresu Society for Technology Education v San Antoniu.

Microsoft má v školách so svojim softvérom nezvrátiteľne silnú pozíciu a ak sa mu podarí nadviazať na ňu hardvérom, mohol by si vybojovať šancu na úspech. Tablety sú dodávané s predinštalovaným kancelárskym balíkom Microsoft Office.

Informoval o tom server The Verge.