Na sociálnych sieťach pribúda seniorov a ľudí bez práce

Technológie nútia ľudí zvládať ich

Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marián Velšic si myslí, že digitálna gramotnosť je potrebná v čoraz väčšom spektre povolaní.

Ktoré zistenie výskumu by ste vyzdvihli?

Skupiny ľudí zaostávajúce v oblasti informačných technológii sa výrazne zlepšili, nie len v oblasti sociálnych sietí, ale celkovo v digitálnej gramotnosti. V skupinách ľudí nad 45 rokov, manuálnych pracovníkov či ľudí so základným vzdelaním stúpol podiel užívateľov o 15 až 18 percent. Stále sú to veľké rozdiely oproti niektorým skupinám, ale treba povedať, že sa to zlepšuje.

Ako si vysvetľujete, že ak raz ľudia sociálne siete používajú, tak sa ich naučia ovládať veľmi dobre?

Je to zaujímavé, lebo sociálne siete sú dnes často sofistikované technológie. Úlohu tam môže zohrávať faktor nutnosti komunikovať s ostatnými. Keď sa niekto naučí fotiť, uploaduje svoje fotky a spraví album, tak máte motiváciu naučiť sa to isté. Aj keď to nie je ľahké a treba sa naučiť veľa úkonov. Samotná technológia núti človeka, aby to zvládal.

Prečo sa podľa Vás ohodnotili najlepšie na východnom Slovensku?

Treba povedať, že ich hodnotenie je veľmi subjektívne. Ťažko sa zisťuje prečo, môže to byť strašne veľká škála odpovedí. Nemyslím, že by to bolo dané štruktúrou obyvateľstva, ktorá je viac-menej rovnaká medzi krajmi. Ako sa rozvíja dostupnosť IT služieb aj v odľahlých obciach, tak sa rozdiely balansujú. Keď má k rovnakej technológii prístup Bratislavčan aj Košičan, tak treba pátrať po niečom inom.

Branislav Jenčo