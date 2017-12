Ohodnoťte svojho profesora, vyzýva študentská iniciatíva UniValue

Študenti chcú zlepšovať školstvo zdola. Cez anonymný webový dotazník zbierajú názory na kvalitu vyučovania na slovenských univerzitách. Úspešne.

23. jún 2013 o 19:55 Pavla Obertová

Čo si študenti pochvaľujú na profesoroch? A čo by naopak mohla vysoká škola zlepšiť? Odpoveď na tieto otázky hľadá študentský projekt UniValue, ktorý funguje od minulého roka.

Študenti vysokých škôl môžu cez webový dotazník hodnotiť, čo sa im na predmete páčilo, navrhnúť, čo by mohol pedagóg zlepšiť, a rozhodnúť, či vyučujúceho odporúča aj pre ďalších študentov.

Hlasovať možno ešte dnes, odoslanie dotazníka je anonymné. Po skončení hlasovania vyhlási UniValue desať najlepších učiteľov. Celkové výsledky si potom budú môcť pozrieť študenti, ktorí sa do hodnotenia zapojili na webovej stránke www.univalue.sk.

Študentskú iniciatívu UniValue založili minulý rok doktorandi z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.

„Mne samému, ako vyučujúcemu doktorandovi, chýbala spätná väzba od študentov,“ hovorí jeden zo zakladateľov Peter Komorník.

Prvýkrát zorganizovali hodnotenie výučby na vlastnej fakulte, minulý semester sa zapojilo niekoľko ďalších fakúlt, no až teraz má projekt celoslovenskú pôsobnosť.

Upozorniť na lepších. Horších motivovať k zlepšeniu

Cieľom iniciatívy nie je trestať zlých učiteľov, chcú poukázať a vyzdvihnúť tých dobrých. „Tým, že mnoho učiteľov vie, že projekt existuje, je možné, že na nich vytvárame nehmatateľný tlak, aby si v priebehu semestra dávali pozor na to ako učia,“ tvrdí ďalší zo zakladateľov Peter Krajňák.

Jedným zo pedagógov, ktorí získali v minulom semestri veľmi dobré hodnotenie, je Peter Štarchoň z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. „Pre študentov sa snažím byť partnerom, ktorý ich motivuje k vlastným názorom a rozširovaniu nových obzorov,“ snaží sa vysvetliť dôvody úspechu.

Podľa Štarchoňa môžu výsledky hodnotenia vyvolať aspoň verejnú diskusiu o stave školstva a poukázať na to, že v školstve pracuje mnoho kvalitných vyučujúcich.

Iniciatívy zaberá aj na horších vyučujúcich. Napríklad pri poslednom hodnotí získal jeden profesor veľmi zlé hodnotenie, no v nasledujúcom semestri zrejme svoj spôsob výučby zmenila a jeho rating narástol takmer dvojnásobne.

Iné hodnotenia existujú, väčšinou sú neefektívne

Dnes platný zákon dáva študentom možnosť vyjadriť názor na vyučovanie cez anonymný dotazník. Na niektorých školách možnosť hodnotenia od študentov už dlhšie existuje, no zakladatelia UniValue tvrdia, že nie je veľmi efektívna. Ich výsledky sa totiž zvyčajne nedostanú k študentom, ani k vyučujúcim. Navyše veľa študentov považuje väčšinou papierové dotazníky za otravné.

„Jedinou slovenskou fakultou, ktorej systém hodnotenia je skutočne efektívny je Matematicko - fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, na ktorej sú výsledky hodnotenia dodané na dekanát fakulty, ktorý k nim vydá konkrétne stanovisko,“ vysvetľuje Komorník.

Zakladatelia vedia, že sa stav slovenského školstva sa nezmení po roku. Ich ďalším cieľom je vytvoriť platformu, ktorá by organizovala rôzne aktivity pre postupné zlepšenie úrovne školstva. „Nedávno sa mi narodila dcéra a chcel by som, aby nemusela za vzdelaním utekať do zahraničia, ale aby bola kvalitná výučba dostupná aj doma,“ hovorí o motivácii Komorník.