Vedci ukázali, ako striebro zabíja mikróby

Odborníci vysvetlili, prečo striebro dobre funguje proti mikróbom.

20. jún 2013 o 18:02

BRATISLAVA. O tých účinkoch sa vie už tisícročia. Hippokrates štyri desaťročia pred naším letopočtom údajne opisoval antimikrobiálne vlastnosti striebra. Až dosiaľ však vedci príliš nevedeli o tom, ako striebro proti mikróbom naozaj funguje. A aký mechanizmus sa za týmito účinkami ukrýva.

Tím Jamesa Collinsa však teraz v štúdii v odbornom magazíne Science Translation Medicine opisuje dva spôsoby, akými striebro, presnejšie jeho rozpustené ióny pôsobia. Rozrušujú membránu buniek a robia ju viac priepustnou. Zároveň však spôsobujú v baktériách nadprodukciu kyslíka, ktorý je pre ne toxický.

„Odolnosť na lieky rastie a počet nových antibiotík vo vývoji klesá,“ zdôrazňuje pre magazín Nature Collins. „Chceli sme preto nájsť spôsob, aby fungovali lepšie.“

Vedci zistili, že ak by sa k antibiotikám pridávalo malé množstvo striebra, mohli by zahubiť až desať- či tisícnásobne viac mikróbov. A dokonca by lieky mohli fungovať i v prípadoch, keď sú na baktérie neúčinné. Napríklad vtedy, ak si mikróby vytvorili odolnosť či majú dobrý ochraný obal.

Zásadným problémom však je, že samotné striebro je pre ľudí nebezpečné. Výskum napríklad ukázal, že táto látka je toxická napríklad pre srdcové tkanivo.

