Huawei vyrobil najtenší smartfón

Nový Ascend P6 ukazuje, ako sa čínski výrobcovia zdokonalili vo výrobe mobilov.

19. jún 2013 o 11:22 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Má lákavú výbavu, špičkový dizajn a je najtenší spomedzi všetkých smartfónov na trhu.

Nový Huawei Ascend P6 ukazuje, že čínski výrobcovia smartfónov sú pripravení osloviť náročného spotrebiteľa, ktorý si privykol na štandard, aký udávajú Apple so Samsungom.

Ascend P6 je tenký iba 6 milimetrov a aj napriek tomu sa do neho výrobcom podarilo vtesnať špičkovú výbavu. Spotrebitelia sa môžu spoľahnúť na 4-jadrový procesor s pracovnou frekvenciou 1,5 gigahertza z vývoja firmy Huawei a mobilný systém Android Jelly Bean 4.2.2

Nad dotykovým displejom s uhlopriečkou 4,7 palca je osadený 5-megapixelový fotoaparát, kým na zadnej strane možno počítať s 8 megapixelmi. 8-gigabajtové interné úložisko možno pamäťovou kartou rozšíriť o ďalších 32 gigabajtov, na nízku spotrebu dohliadajú doplnkové technológie.

Mobil s hmotnosťou 120 gramov je určený pre prevádzku v mobilných 3G sieťach. Aká bude koncová cena, je zatiaľ tajomstvom.

Firma chce týmto modelom začať budovať pozíciu na trhoch, pre ktoré doposiaľ nevedela ponúknuť dostatočne atraktívny a kvalitný smartfón.

Kým pred siedmimi rokmi by nik netvrdil, že Apple dokáže uspieť na mobilnom trhu a pred piatimi by to nikto nepovedal o Samsungu, budúcnosť tejto značky je v rukách spotrebiteľov.

Ak sa firme podarí ukázať, že vie ponúknuť očakávanú kvalitu, vďaka Androidu pod kapotou sa môže vyšvihnúť na výslnie.

Informovala o tom britská BBC.