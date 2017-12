New York chce v uliciach solárne nabíjačky mobilov

Energetické oázy nabijú mobily obyvateľov mesta. Dokonca aj v noci.

19. jún 2013 o 7:55 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Pristúpite k stojanu, na drevenú podložku položíte svoj mobil a pripojíte k nemu káblik vytŕčajúci zo stojana.

V priebehu desiatky minút načerpáte do batérie dostatok energie na to, aby ste mohli pokračovať vo vašej ceste ulicami New Yorku. Bez ohľadu na to, či je slnečný deň, tmavá noc, alebo sa celé mesto ocitlo bez prúdu.

Novú iniciatívu odštartoval v New Yorku mobilný operátor AT&T v spolupráci s výrobcom solárnych staníc Street Charge, firmou Goal Zero.

Nainštaluje v New Yorku 25 energetických oáz, v ktorých si budú ľudia bezplatne nabíjať smartfóny či drobnú vreckovú elektroniku.

Uložiť si slnko

Každý zo stojanov má trojicu solárnych panelov, ktoré zbierajú energiu zo slnka do akumulátora. Ten následne napája cez 6 USB portov ľubovoľné zariadenia.

Každý z nich má 10-wattový výkon. Aby používatelia nemuseli chodiť po ulici s káblikmi ku svojmu mobilu, na stojane sú okrem USB portov aj koncovky pre pripojenie iPhonu či smartfónov so štandardným microUSB konektorom.

Pilotný program vzbudzuje záujem verejnosti, ktorá má v čerstvej pamäti hurikán Sandy, čo v minulom roku odtrhol obyvateľov od dodávok energie.

Pre nabíjanie svojich mobilov museli prekonávať dlhé vzdialenosti. Objavujú sa však aj obavy z kriminality.

Násilie spojené s krádežou mobilov v krajine rastie a nabíjacia stanica je miestom, ktoré by mohlo útočníkov zaujať.

Nie je vylúčené, že pilotným programom v New Yorku iniciatíva skončí. Ak sa však nabíjacie stanice osvedčia v praxi, môžu vyrásť aj v ďalších mestách. A to nielen z peňazí mobilných operátorov, ale aj samospráv.

Informovala o tom agentúra Reuters.