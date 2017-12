Rusi priznali, ako zomrel Jurij Gagarin

Kozmonaut Alexej Leonov, prvý človek v otvorenom kozme prezradil, ako zomrel jeho kolega Gagarin.

17. jún 2013 o 16:54 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Bol prvým človekom vo vesmíre. Sovietsky kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin vyštartoval 12. apríla 1961 z kazašského kozmodrómu Bajkonur, aby sa na palube kozmickej lode Vostok 1 stal vôbec prvým človekom vo vesmíre.

Kým o zásadnom lete v dejinách kozmonautiky sa vie relatívne dosť, o smrti prvého človeka vo vesmíre sa hovorí podstatne menej. Dôvodom bolo dôkladné utajovanie informácií, ktoré hovorili o udalostiach počas cvičného letu z 27. marca 1968.

Gagarin vtedy havaroval spolu so svojim inštruktorom Vladimirom Serjoginom. Cvičný let stroja MiG-15 ani jeden neprežil.

Iné lietadlo

Okolo smrti slávneho kozmonauta jestvuje viacero špekulácií. Teraz však prehovorila ďalšia legenda kozmonautiky, Alexej Archipovič Leonov. Sám bol prvým človekom, ktorý sa vydal na prechádzku do otvoreného kozmu. Svoj výstup z kozmickej lode Voschod 2 takmer neprežil.

Príčinou Gagarinovej nehody mal byť podľa odtajnených údajov iný stroj v oblasti, ktorý pravdepodobne porušil predpisy a nebezpečne sa priblížil ku Gagarinovmu lietadlu.

Leonov bol totiž súčasťou sovietskeho vyšetrovania nehody, ktoré ukázalo, že vinným bol testovací pilot stroja Su-15. Leonov to povedal v rozhovore pre Russia Today.

„Vedeli sme, že v ten deň mali testovať Su-15," povedal Leonov. „Lenže stroj mal letieť vo výške 10-tisíc metrov alebo vyššie, nie vo výške 450 až 500 metrov. Bolo to porušenie letových predpisov."

Ruská televízia tvrdí, že posledné dve desaťročia bojoval Leonov o to, aby mu úrady dali povolenie o udalosti hovoriť. To sa teraz údajne stalo.

Vyšetrovanie a mlčanie

Najrozšírenejšia verzia dosiaľ tvrdila, že Gagarin sa spolu so svojim inštruktorom snažili zabrániť zrážke s neznámym objektom - balónom či kŕdľom husí. Dostali sa však do vývrtky, zrejme stratili vedomie a narazili do zeme, pričom obaja zahynuli. Leonov však tvrdí, že to bolo inak.

V ten deň mal veliť parašutistickému výcviku, pričom panovalo zlé počasie, pršalo a fúkal silný vietor. Počas čakania na oficiálne zrušenie výcviku údajne počul sonický tresk, ktorý vzniká vtedy, keď lietadlo prekonáva rýchlosť zvuku.

Stroj Su-15 sa mal zároveň nebezpečne priblížiť ku Gagarinovmu lietadlu a blízkym preletom s forsážou zapríčiniť jeho problémy. Výsledkom bol pád do vývrtky, nehoda a smrť oboch pilotov.

Identitu pilota, ktorý zapríčinil Gagarinovu smrť, neprezradili. Bola to jedna z podmienok, ktorú musel Leonov dodržať, aby mohol vôbec o incidente hovoriť.

Russia Today tvrdí, že sa vie iba to, že má zhruba osemdesiat rokov a zlý zdravotný stav. Pilot Su-15 pritom zrejme Gagarinovo lietadlo kvôli oblakom vôbec nevidel, zaregistroval ho až po incidente.