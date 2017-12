Mobily budú čerpať energiu zo svetla

Už o rok môže nová technológia zmeniť spôsob, akým nabíjame mobilné telefóny.

17. jún 2013 o 13:00 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Vytiahnete mobil z vrecka a on začne meniť svetlo na energiu potrebnú na svoju prevádzku. Kým čítate správy, nazeráte do noviniek v sociálnej sieti či popíjate kávu s mobilom na stole, on zbiera energiu, aby čo najviac oddialil pripojenie k nabíjačke.

Francúzska firma SunPartner Group tvrdí, že sa jej podarilo vyvinúť technológiu solárneho nabíjania vhodnú pre mobily. Vyvinula priesvitný fotovoltaický film, ktorý je určený pred displej mobilu.

Predstaviť si to môžete ako žalúziu zostavenú z fotovoltaických článkov. Aby neprekážala vo výhľade, pred ňou je umiestnená tenká sústava šošoviek, ktoré robia žalúziu odklonom svetelných lúčov neviditeľnou.

Kým svetlo prichádzajúce zvonka je smerované na prúžky fotovoltaických článkov, svetlo vychádzajúce z mobilu mieri k očiam používateľa. Celkovo sa zhorší kvalita zobrazenia o 18 percent, vývojári však tvrdia, že môžu zdokonaliť optickú sústavu tak, aby bola strata iba 10 percent.

Novinka dokáže pri štandardnom používaní predĺžiť výdrž mobilu približne o pätinu, takže pravidelné nabíjanie mobilu je stále nutnosťou.

Ak sa však rozhodnete skrátiť si chvíle pri cestovaní alebo čakaní interaktívnou zábavou na internete, nebudete sa musieť obávať predčasného zlyhania napájania. Podľa dostupných informácií by nová technológia mohla vstúpiť na trh už v budúcom roku.

Informoval o tom server spectrum.ieeee.org.