Sledovanie má zabrániť terorizmu

Zástancovia programu PRISM hovoria, že zastavil aj samovražedný útok v newyorskom metre. Britský denník Guardian to spochybňuje.

13. jún 2013 o 17:50 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Robí sa to pre americkú bezpečnosť. To je hlavný argument, ktorý už niekoľko dní opakujú predstavitelia Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) aj väčšina amerických politikov vrátane prezidenta Baracka Obamu.

Špehovaním na internete aj zbieraním údajov o telefonátoch Američanov i cudzincov vraj predchádzajú teroristickým útokom.

„Pomohlo to predísť desiatkam teroristických útokov,“ povedal podľa New York Times v stredu na vypočúvaní v Senáte šéf NSA Keith Alexander.

Dva prípady

Fakty Prípady Najibullah Zazi: v roku 2009 ho zatkli. Plánoval samovražedné útoky v newyorskom metre. Priznal sa. David Headley: pomohol uskutočniť teroristické útoky v Mumbaji. Zatkli ho, keď chystal útoky na dánske noviny.

On, ale aj kongresmani, ktorí obhajujú program, spomínajú najmä dva prípady. V roku 2009 zatkli Najibullaha Zaziho. Američan afganského pôvodu plánoval samovražedné útoky v newyorskom metre. Pred súdom sa priznal.

V tomto prípade podľa Keitha Alexandra pomohli údaje o telefonátoch nájsť „spojenie Zaziho a iných hráčov, špeciálne v New Yorku“.

V druhom prípade zatkli Davida Headleyho. Američan s pakistanskými koreňmi a bývalý informátor Američanov sa podieľal na teroristických útokoch v indickom Mumbaji v roku 2008 (zomrelo vtedy 166 ľudí). Plánoval aj útok na dánske noviny, ktoré publikovali karikatúry proroka Mohameda. Detaily o ďalších prípadoch, keď rozsiahle špehovanie na internete či zbieranie záznamov hovorov pomohlo, nedali.

Britský denník Guardian, ale aj portál Salon však napísali, že v oboch prípadoch úlohu programov zveličujú. Guardian napísal, že išlo najmä o zásluhu klasických zdrojov spravodajských služieb.

Informáciu o Zazim pomohli Američanom získať britskí vyšetrovatelia, ktorí skúmali teroristickú bunku v severozápadnom Anglicku v roku 2009. Kľúčom bola e­mailová adresa, na ktorú sa Zazi ozval.

„NSA monitorovala adresu, nie Zaziho,“ napísal portál Salon s tým, že sa to dalo aj bez programu PRISM. Bývalý britský minister zahraničia nazval fakt, že by útoku predišli kritizované programy, zavádzaním a ilúziou.

Útoky sa podarili

David Headley bol kedysi informátorom Američanov. Neskôr sa zradikalizoval a pomohol naplánovať aj útoky v Mumbaji. Američania ho zatkli až potom. Podľa Guardianu ho opäť objavili britskí vyšetrovatelia, keď sa stretol s ich informátorom.

„Je to nezmysel, tento program nehral žiadnu úlohu v Headleyho prípade,“ povedal pre denník nemenovaný spravodajský expert, ktorý bol súčasťou prípadu.

Ak by aj skutočne pomáhali tieto programy v boji proti terorizmu, je otázne, či by rovnaký úspech nedosiahli aj klasickým sledovaním e­mailov bez programu PRISM. Podľa New York Times však toto šéf NSA Keith Alexander senátorom počas vypočúvania neobjasnil.