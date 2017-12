Štyri programy amerického špehovania. Pozrite si, aké sú

Môžu Američania sledovať úplne celý internet? Odpoveď je pravdepodobne nie.

13. jún 2013 o 17:43 Tomáš Prokopčák

1. Program PRISM

O skutočnom fungovaní programu jestvuje viac dohadov. Americká NSA však zrejme príde za veľkými technologickými firmami ako Google, Facebook či Apple s konkrétnou požiadavkou na konkrétne dáta a právne predpisy nútia takejto požiadavke vyhovieť.

Kľúčový rozdiel je však v tom, že súd neschvaľuje každú takúto požiadavku, ale vopred predschváli podobný postup do budúcnosti. Špekuluje sa tiež, že odovzdávanie informácií môže prebiehať v špeciálnych miestnostiach v utajenom režime.

Program PRISM podľa dosiaľ známych informácií nesleduje celý internet, úplne všetky e-maily či aktivitu na sociálnych sieťach. Vyberá si ciele.

2. Sledovanie dát a Narus/ITA

V roku 2006 sa objavili správy o programe, ktorým NSA sleduje surové dáta pretekajúce optickými káblami či ďalšími spôsobmi.

Kľúčovým prvkom je sémantický nástroj na automatickú analýzu obsahu, nazývaný Narus prípadne Intelligence Traffic Analyzer (ITA), ktorý vraj využíva aj FBI. Ten monitoruje internetovú komunikáciu a dokáže sa zamerať na konkrétne typy údajov.

Stále sú to ohromné toky informácií a podľa odborníkov ani NSA nie je schopná prezrieť a spracovať úplne všetko, čo pretečie internetom.

3. Špehovanie Marina

Rovnako v roku 2006 sa objavili náznaky aj o existencii ohromnej databázy záznamov hovorov, ktorá zhromažďovala dáta o ich dĺžke, kto komu volá a kde sa dotyční nachádzajú.

Táto databáza, nazývaná Marina, pravdepodobne stále jestvuje a NSA do nej dopĺňa informácie. Americkí tajní tak potrebujú nielen fyzické miesto, kde dáta skladovať - predpokladá sa, že to je dôvod na vybudovanie rozsiahleho dátového centra v Utahu - ale podobne ako v prípade špehovania internetu aj systém, ako s údajmi pracovať.

4. Databáza Accumulo

V roku 2008 údajne začala NSA vytvárať pokročilú databázu prezývanú Accumulo. Kostrou je upravená technológia vyvinutá firmou Google, tajná služba si však projekt prispôsobila svojim potrebám.

Dôležité je nielen to, že ľudia s rôznym bezpečnostným oprávnením vidia v databáze rôzne údaje, aj keď sa teoreticky pozerajú na rovnaké dáta. Ale najmä to, že Accumulo dokáže prakticky v reálnom čase vytvárať správy podľa požiadaviek vložených do systému.

Tieto dáta potom putujú do analytických nástrojov, ktoré naživo vytvárajú grafy či štruktúry vzťahov.

Hlavné zdroje: Ars Technica, Washington Post