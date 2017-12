Otestujte si svoje IT znalosti

Celonárodný test počítačových znalostí IT Fitness chce zistiť úroveň základnej počítačovej gramotnosti Slovákov.

14. jún 2013 o 15:00 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Už tretíkrát sa uskutočňuje celonárodný on-line test počítačových znalostí Slovákov.

Cieľom testu je zistiť úroveň vedomostí bežnej verejnosti v oblasti počítačovej gramotnosti a informačných technológií. On-line test pripravila IT Asociácia Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva a Ministerstvom financií.

Po skončení testu bude na základe výsledkov vypracovaná štúdia, ktorá má napomôcť pri úprave vyučovacích osnov pre stredné a vysoké školy.

"Tento test nie je len cvičením, ale je to aj obraz toho, čo by si IT firmy predstavovali, aby absolventi po ukončení svojich štúdii ovládali," povedal pre SME Gustáv Budinský, výkonný riaditeľ IT Asociácie Slovenska. "Chceme zistiť, či Slováci vedia počítače používať a nie sa s nimi iba hrať"

Počítačové znalosti Slovákov sú dôležité, nakoľko sektor informačno-telekomunikačných technológií vytvára v rokoch 2010 až 2013 viac ako polovicu z milióna nových pracovných miest v EU.

Minulý rok sa testu zúčastnilo vyše 35-tisíc respondentov, pričom priemerná úspešnosť prekonala hranicu 62 percent. Prvý test v roku 2010 mal v priemere len 54-percentnú úspešnosť.

Najväčší záujem o test doposiaľ vždy prejavila veková skupina 16- až 20-ročných, najmladší účastník mal 8 rokov, najstarší 76.

Svoje počítačové znalosti si môžete do konca júna overiť na stránke www.itfitness.sk.