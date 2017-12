Tunguzský les zrovnal asteroid

Dávna záhada má možno riešenie. Skúmanie vzoriek ukazuje na vesmírny objekt.

12. jún 2013 o 17:40 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Čosi vletelo do atmosféry. Záhadný objekt, kdesi nad neobývanou oblasťou východosibírskej tajgy. Kozmické teleso sa rozpadlo skôr, ako dopadlo na zem a pri obrovskom uvoľnení energie pováľalo stromy približne na dvoch tisíckach štvorcových kilometrov.

Tunguzská udalosť zo začiatku dvadsiateho storočia odvtedy fascinuje vedcov i hľadačov dávnych záhad. Keďže sa prvé výpravy dostali na postihnuté územie až roky po samotnej udalosti, dodnes je odborná verejnosť rozdelená, čo bolo príčinou dosiaľ najsilnejšej známej udalosti v blízkych dejinách našej planéty.

Nový výskum teraz tvrdí, že pravdepodobne vyriešil dávnu hádanku. Cudzí objekt priletel z vesmíru a bol to asteroid, nie kométa. Ukazovať to majú drobné mikroskopické nálezy z oblasti.

Kamenný asteroid

Fakty Tunguzská udalosť Udiala sa koncom júna v roku 1908.

Zrejme kozmické teleso s priemerom niekoľkých desiatok metrov explodovalo vysoko nad zemou, tlaková vlna zvalila stromy v širšom okolí.

Pravdepodobne to bol asteroid.

Tie vzorky majú za sebou zvláštny príbeh. Koncom sedemdesiatych rokov ich údajne z jedného z miestnych močarísk neďaleko epicentra získal ukrajinský výskumník Mykoľa Kovaliuk.

Vzorky vtedy vedci preskúmali a zistili, že mohli vzniknúť iba za extrémneho tepla a tlaku. Ich výsledky však zapadli a na západ sa zrejme ani nedostali.

Teraz si mikroskopické kúsky zobrali ukrajinskí akademici. Tím Viktora Kvasniciju sa pomocou moderných prístrojov pozrel asi na milimetrové kúsky skaly. A podľa štúdie v Planetary and Space Science zistil, že kombinácia a štruktúra minerálov pripomína tie, ktoré sa nachádzajú v meteoritoch bohatých na železo.

„Na železo bohatý kamenný asteroid súhlasí s tým, čo dnes vieme o Tunguzske," vysvetľuje pre magazín Nature aj Gareth Collins z londýnskej Imperial College.

„Ak sú to naozaj pozostatky z Tugunzsky, bude po pochybnostiach o vlete asteroidu. Bol by to presvedčivý dôkaz, že to bola mimozemská udalosť a tiež by to vylúčilo kométu.“

Ďalšie skúmanie

Dnes odborníci odhadujú, že v roku 1908 sa pri explózii uvoľnila podobná energia ako pri výbuchu troch až piatich miliónov ton TNT.

To je asi tristonásobok sily, akú mala bomba zhodená na japonské mesto Hirošima a zhruba desaťnásobok tej, s akou vo februári nad ruským Čeľabinskom vybuchol zhruba pätnásťmetrový asteroid, ktorý zranil asi tisíc ľudí.

„Majú zaujímavé výsledky,“ zdôrazňuje pre magazín aj Phil Bland, austrálsky odborník na meteority. „No ešte nemajú jednoznačný dôkaz.“

Niektorí vedci totiž zdôrazňujú, že vo vzorkách je primálo irídia a osmia, ktoré by ukazovali na asteroid. Problémom tiež môže byť miesto, odkiaľ vzorky pochádzajú. Okolité sedimenty sa nepodarilo presvedčivo datovať do roku 1908.

Ukrajinskí vedci chcú vzorky ďalej testovať. Plánujú napríklad overiť pomery izotopov niektorých vzácnych prvkov, ktoré ukážu, či kúsky náhodou nepochádzajú z našej planéty.

doi.org/10.1016/j.pss.2013.05.003