Tablety môžu zmeniť africké internetové kaviarne

Google financoval prvú internetovú kaviareň s tabletmi. V senegalskom Dakare.

11. jún 2013 o 12:35 Milan Gigel

DAKAR, BRATISLAVA. Podľa pútača by to mala byť internetová kaviareň. Vo vnútri to však vyzerá ako vo víkendovom klube, kam sa chodia ľudia porozprávať. Aj napriek neistote ste v skutočnej kaviarni, avšak namiesto počítačov tu ľudia surfujú na tabletoch.

Google pomáhal pri otvorení takejto internetovej kaviarni v senegalskom Dakare. Ide o prvú tabletovú kaviareň, ktorá má pre netradičný prístup svoje opodstatnenie.

Prevádzkovať ju možno na rozvojových trhoch i v lokalitách, kde sú bežné výpadky energie. S mobilným zariadením a bezdrôtovým pripojením to surfovanie neohrozí.

Aj keď je pre Európana takáto situácia len ťažko predstaviteľná, s výpadkami dodávok energie sa stretávajú mnohé rozvíjajúce sa krajiny. Či už ide o africký kontinent, alebo Indiu. Výhody tabletov sa však v širšom pohľade znásobujú.

Sú lacné, energeticky nenáročné a ponúkajú dotykové ovládanie, ktoré stolovým počítačom chýba. Internetovú kaviareň možno v kritických podmienkach zostaviť hoci aj okolo GSM smerovača s dátovým účtom v mobilnej sieti.

Účasť Google na tomto pilotnom projekte nie je náhoda. Firma sa zúčastňuje viacerých projektov pre internetizáciu spoločnosti v ekonomicky slabých krajinách.

Informoval o tom server The Mobile Indian.