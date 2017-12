Budeme mať mamuta?

Je šanca, že sa podarí naklonovať mamuta? Skôr sa treba zmieriť s tým, že zostane vyhynutým druhom.

11. jún 2013 o 11:28 Peter Celec

Keby to vedci publikovali v Nature, Science alebo PNAS, bolo by sa tým treba zaoberať. O nájdení mamuta s krvou a zachovanými tkanivami však informovali v Siberian Times. A to teda nie je najdôveryhodnejší vedecký časopis. Ale ak by to bola pravda...

Na klonovanie treba najmä dobre zachované jadrá, špeciálne DNA v nich. DNA vydrží veľa, veď neandertálca, ale aj mamuta osekvenovaného máme. Lenže čítať DNA a použiť ju úspešne na klonovanie, to sú dve veľmi odlišné veci. Na prečítanie – sekvenovanie môže byť DNA rozbitá na krátke úseky.

Dokonca, ak aj nie je, pred sekvenovaním ju umelo rozbijeme, aby sme potom krátke prečítané úseky pomocou výkonných počítačov spájali naspäť. Ale na klonovanie musí byť DNA v perfektnom stave. Tak bola vyklonovaná ovca Dolly – jadro živej telovej bunky sa prenieslo do vyprázdneného vajíčka, po anglicky somatic-cell nuclear transfer.