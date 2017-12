Ušiel z USA, lebo ukázal, že Amerika vo veľkom sleduje internet

Je to akoby ste chceli hľadať teroristov v Petržalke

Teroristi používajú na komunikáciu úplne iné kanály. Je to akoby sme pri honbe na al-­Káidu prehľadávali paneláky v Petržalke, prirovnáva špehovanie Gtalku a Facebooku odborník na internetovú bezpečnosť MATEJ KVOCERA.

Prekvapilo vás zistenie, že americká NSA si môže kedykoľvek bez súdu stiahnuť informácie ľudí z Googlu či Microsoftu?

„Spravodajské služby zvyčajne môžu obchádzať spoluprácu so súdmi. Pohoršene o tom blogoval aj americký federálny sudca Alex Kozinski na jar tohto roku. Google zverejňuje počet žiadostí na poskytnutie dát od amerických úradov, ale nie je vylúčené, že to nie je všetko.“

Môžu takto sledovať aj Slovákov?

„Samozrejme, väčšina na webe aktívnych Slovákov používa americké, respektíve zahraničné servery. Barack Obama upozornil, že iniciatíva nie je namierená proti americkým občanom, ale proti iným. Nepriamo tak potvrdzuje, že aj proti obyvateľom Európskej únie a Slovenska.“

A prečo je to zlé? Američania hovoria, že im to pomáha dať si dokopy, kto je terorista – to je predsa dobre, nie?

„Zlé je to pre široké spektrum zneužitia. Zlé je to pre porušovanie práv na súkromie. Teroristi komunikujú úplne inými kanálmi. Táto argumentácia logicky rozmýšľajúcim ľudom pripadá smiešna. Je to akoby sme hľadali základňu al-Káidy prehľadávaním bytov v Petržalke.“

Dá sa tomu brániť?

„Používatelia musia zvažovať, aké informácie o sebe poskytujú na sociálnych sieťach. Citlivé informácie možno ukladať a prenášať širokou škálou šifrovacích technológií. Pripojenie do internetu možno opatreniami urobiť viac privátnym, dokonca až anonymným."