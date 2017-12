Pozrite si najšialenejšiu reklamu roka. Najlepšie videá

Visieť za jednu ruku zo žeriavu bez istenia? Ale aj partnerská všednosť a najčudnejšie reklama roka. Výber virálnych videí.

9. jún 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Žeriavnik

Niekoľkokrát do roka tu hovoríme o tom, že na internete skúsi ktokoľvek čokoľvek - a nakrúti to na video. Tak toto nasledujúce nikdy, naozaj nikdy neskúšajte.

Počúvaj ma

Nech sa pokojne v diskusii prihlási každý, kto nemá podobnú partnerskú skúsenosť. Lebo ono vraj "stačí" iba počúvať.

Dve, čo sa neľúbia

Do zákulisia správ väčšina ľudí nevidí. Ale niekedy sa to zákulisie dostane aj na verejnosť, napríklad v priamom prenose.

Budúcnosť donášky

Niektorí to skúšajú s autami bez vodičov, iní zvolili vzduch. To len do záznamu, že až vám raz na okno zaťuká minihelikoptéra...

Totálna reklama

Len nechápavo pozeráme, ale v tejto reklame je úplne všetko - v dobrom i zlom. Ako niekto trefne povedal (via Kyberia), deväťdesiate roky sú oficiálne späť.