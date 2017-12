Američania špehujú internet, firmy spoluprácu odmietajú

Najzáhadnejšia agentúra sliedi najviac

Národná bezpečnostná agentúra, ktorá zbiera údaje z internetu, je najväčšia svojho druhu. Vie sa o nej len málo.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Existuje už od roku 1952, no na verejnosti sa o nej začalo hovoriť až o dvadsať rokov neskôr. Jej rozpočet, ale aj počet zamestnancov zostáva záhadou. Niektorí hovoria, že v nej pracuje 30-­tisíc ľudí, iné zdroje hovoria až o stotisíc zamestnancoch.

Národná bezpečnostná agentúra (NSA) má aj vďaka tomu jednu výstižnú prezývku – No Such Agency, teda žiadna iná agentúra. Ide pri tom o najväčšiu spravodajskú agentúru na svete. Spadá pod ministerstvo obrany a získať o nej informácie nie je ľahké, pretože mnohé sú prísne utajené.

Jej cieľom od začiatku bolo sledovať a vyhodnocovať spravodajské informácie zo zahraničia, na začiatku fungovania to bolo najmä lúštenie šifier a kódov. Čím sa rozširovali možnosti komunikácie, rástla aj samotná agentúra.

V septembri by mala v púšti v štáte Utah otvoriť obrovské centrum. Na rozlohe 2300 štvorcových metrov by mali uskladňovať údaje. Najnovšie zistenia naznačujú, že by mohlo ísť aj o údaje získané od spoločností Google, YouTube či Microsoft.

Tomáš Vasilko