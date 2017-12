Vedci vytvorili neviditeľnosť v čase

Zhotovili optický plášť neviditeľnosti, ktorý skryl údaje z minulosti.

6. jún 2013 o 17:47 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nič si nevšimnete. Lúč svetla v optickom vlákne nevyzerá, že by mohol čosi skrývať, je to ďalší, obyčajný prenos údajov. Lenže práve on môže ukrývať tajnú správu. Vedci totiž vytvorili plášť neviditeľnosti, ktorý neukrýva veci v priestore. Dokáže ich ukryť v čase.

Výskumníci stvorili akési diery v čase, okná v signáli, do ktorých mohli vložiť informácie. Potom takéto okná podľa štúdie v magazíne Nature dokázali uzatvoriť - takže takúto udalosť nebolo vidieť a akoby sa nikdy nestala.

Rozložiť a zložiť

Fakty Ukryť v čase Svetlo rozložili, pri rekombinácii vznikli vplyvom tzv. efektu „Talbot carpet“ časové medzery. Do nich vložili dáta. Potom signál znovu zložili.

Inžinieri už roky skúmajú, ako vytvoriť rôzne verzie plášťa neviditeľnosti. Magnetickú neviditeľnosť minulý rok napríklad vytvoril medzinárodný tím pod vedením slovenských vedcov.

Optickú neviditeľnosť skúša tiež viac tímov, pred radarmi sa na podobnom princípe zase ukrývajú najmodernejšie lietadlá. Elektrotechnici však takýto princíp použili trochu inak. Niekoľkokrát rozložili svetelný lúč, získali časové medzery a vložili do nich informácie. Potom svetlo poskladali naspäť.

„Problémom je, že my sme z histórie akoby vymazali aj tú udalosť, že sme tam čosi pridali,“ hovorí pre magazín Nature Joseph Lukens, prvý autor štúdie. „Takže zatiaľ nie je spôsob, ako by sme takéto dáta mohli poslať ako užitočnú správu.“

Obyčajné prístroje

Vedci zdôrazňujú, že už v blízkej budúcnosti sa niekomu môže podariť aj to. Mohlo by to viesť k novej generácii bezpečných dátových prenosov v optických vláknach, ktoré by sa možno ťažšie sledovali.

Inžinieri navyše zdôrazňujú, že tímu z Purduovej univerzity sa podarilo nielen zdokonaliť starší koncept, ale použili na to aj zariadenia dostupné bežne na trhu. To z ich výskumu robí praktickú záležitosť.

„Ukázali, ako krásne sa môžu princípy časopriestoru použiť v optike,“ dodáva pre BBC fyzik Ortwin Hess. „Kým predchádzajúce pokusy menili dráhu žiarenia v priestore, teraz môžeme meniť to, ako sa dráha svetla, teda informácie, správa v priestore i v čase.“

doi:10.1038/nature12224