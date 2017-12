Bratia Wrightovci neleteli prví, tvrdí aj štát

Americký štát schválil zákon, podľa ktorého patrí prvenstvo v motorovom lete Gustavovi Whiteheadovi.

6. jún 2013 o 17:33 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. V utorok sa v Spojených štátoch prepisovali dejiny letectva. Teda aspoň v štáte Connecticut. Miestni senátori prijali zákon, podľa ktorého bratia Wilbur a Orville Wrightovci neboli prví, ktorí vzlietli v motorovom stroji. Dva roky pred nimi sa odrazil od zeme nemecký emigrant Gustav Whitehead. Ten na svojom Kondore (na snímke Wikimedia) vraj preletel pol míle už v roku 1901.

Jeho let sa uskutočnil práve v štáte Connecticut, čo vysvetľuje, prečo sa práve tu politici snažia vziať Wrightovcom prvenstvo. „Guvernér vyhlási určitý deň v roku ako Deň motorového lietania, ktorý si uctí prvý motorový let Gustava Whiteheada,“ znie časť zákona, ktorý musí podpísať guvernér.

Miestnych politikov definitívne presvedčil najnovší dôkaz austrálskeho historika Johna Browna. Ten tvrdí, že našiel fotografiu, ktorá bvraj zaznamenáva Whiteheadov let. Presvedčil aj vydavateľa biblie histórie letectva, publikácie Jane's All the Worlds Aircraft, ktorý tiež uznal, že Wrightovci neboli prví.

V skutočnosti je dôkaz zobrazený na inej starej fotke a je dosť rozmazaný. Brown len nepriamo dokazuje, že ide o snímku letu.

Historici z amerického múzea Smithsonian to naďalej spochybňujú a odmietajú prepisovať históriu. Jednou z najcennejších cenností múzea je práve originál pôvodného lietadla Wrightovcov. „História sa netvorí zákonmi. Stále som presvedčený, že Whitehead zrejme nikdy nevzlietol,“ povedal Tom Crouch pre Fox News.