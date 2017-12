Úrady chcú vypínať ukradnuté mobily

Výrobcovia mobilov majú pripraviť technológiu na ich blokovanie.

6. jún 2013 o 11:05 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Krádeže smartfónov sa stali v USA národnou epidémiou. V minulom roku zlodeji okradli 1,6 milióna občanov, niektorým spôsobili vážne zranenia. Smartfóny sú atraktívnym tovarom, ktorý možno na čiernom trhu okamžite speňažiť.

Úrady v krajine tak hľadajú riešenie v technológiách, ktoré by mohli znížiť kriminalitu. Vyzývajú výrobcov mobilov, aby do nových modelov zabudovali riešenie, čo znefunkční ukradnuté mobily bez možnosti ich opätovného sprevádzkovania. Pre zlodejov by sa tak stali nezaujímavé.

Kým mobilní operátori pripravujú národný register IMEI kódov ukradnutých mobilov, kriminálnici sú o krok vpred. Na mnohých modeloch možno identifikátor relatívne jednoducho zmeniť. Smartfóny tak treba blokovať nie na strane operátorov, ale priamo v ich hardvéri.

Diskusie s výrobcami by mali pomôcť pri hľadaní riešenia. Princíp by mohol byť jednoduchý: nemeniteľný IMEI smartfónu a hardvérový prvok, ktorý by mobil na povel znefunkčnil v momente identifikácie zariadenia v mobilnej sieti. Bol by ako inteligentná poistka, bez možnosti náhrady či odblokovania.

Kým výrobcovia mobilov sa k dopytom úradov zatiaľ nevyjadrili, podobné hlasy sa v krajine ozývajú už dlhšie. Je preto iba otázkou času, kedy vznikne nový bezpečnostný štandard.

Informovala o tom agentúra Reuters.