Voda vám podrazí nohy, môže odniesť auto

Záplavy a povodne sú na našej planéte prirodzené. Storočná voda tiež neznamená, že príde každých sto rokov.

5. jún 2013 o 11:47 Tomáš Prokopčák

1. Storočná voda

Porovnávať záplavy je zvyčajne problém. Do úvahy totiž teba vziať množstvo faktorov, počnúc protiopatreniami a končiac vstupnými podmienkami. Zvyčajne sa však pri povodniach hovorí o desaťročnej, storočnej či tisícročnej vode.

Storočná voda síce čiastočne znamená, že podobné povodne by sa mali odohrať zhruba raz za sto rokov. V skutočnosti však toto značenie znamená skôr to, že je asi jednopercentná šanca, že takéto záplavy sa odohrajú každý rok. Preto je možné, že sa môžu odohrať aj dva roky po sebe - aj keď je to extrémne nepravdepodobné. Prípadne v roku 2002 aj v roku 2013.

2. Záplavy sú prirodzené

Vysoká voda je na našej planéte prirodzená. Záplavám mnohé kultúry vďačia za svoj rozvoj. Kolísky civilizácie ako staroveký Egypt či okolie riek Eufrat a Tigris boli dokonca životne odkázané na každoročné povodne. Po záplavách navyše ostáva úrodná pôda.

3. Vody je zhruba rovnako

Množstvo vody na našej planéte je približne konštantné. Pri istom zjednodušení možno povedať, že za milióny rokov sa jej množstvo - samozrejme, v rôznych podobách - príliš nemení. Časť vody vo forme vodnej pary síce uniká do atmosféry, kde ultrafialové žiarenie môže rozložiť jej molekuly, no vulkanická aktivita toto množstvo v hrubých rysoch doplní. To ale neznamená, že vody je rovnaké množstvo aj na konkrétnom území. Povodne a záplavy sú v princípe anomálnym (niekedy nechceným, inokedy želaným) nahromadením vody v istom čase na istom území.

4. Rozsah povodne

Rozsah záplav je daný viacerými faktormi. Okrem množstva vody a vstupných faktorov je významným prvkom aj povrch, na ktorý sa voda vylieva. Inú schopnosť nasiaknuť má pôda, inú napríklad betón a asfaltové povrchy v mestách. V skratke, betón ani asfalt nie sú práve dobré špongie a povodniam iba napomáhajú. Rozsiahle problémy tak môže spôsobiť aj relatívne menšie množstvo vody. Preto sa musia napríklad mestá chrániť protipovodňovými násypmi a hrádzami.

5. Sila vody

Pravdepodobné je, že najväčšie škody nespôsobuje samotné množstvo vody pri povodniach, ale sila prúdu. Ak si odmyslíme problémy, ktoré môžu spôsobiť kusy stromov a ďalšie odnášané predmety, hrubý odhad hovorí zhruba toto: pri rozsiahlej postupujúcej vode dokáže o čosi viac než polmetrová hladina odniesť auto, asi pätnásť centimetrov už dokáže človeku podtrhnúť nohy. Množstvo obetí tak vznikne medzi šoférmi áut, ktorí vodu podcenia a snažia sa vodou prejsť - keďže sa im hladina nezdá príliš vysoká.

6. Poškodené budovy

Škody pri povodniach sú zvyčajne dvoch druhov. Jednou je podmáčanie a navlhnutie priestorov. Väčšie problémy však zvyčajne spôsobí bahno a nánosy, ktoré po záplavách zostávajú. Ako voda postupuje krajinou, nesie so sebou množstvo bahna, kusy stromov a ďalšie predmety. Keď voda napokon opadne, tieto predmety spolu s bahnom zostávajú všade navôkol, vrátane interiérov budov.

Hlavné zdroje: National Geographic, How Stuff Works