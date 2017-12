Vedci objavili príčinu svrbenia

Výskum myší ukázal proteín, ktorý je zodpovedný za prenos pocitu svrbenia.

3. jún 2013 o 15:54 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Nepríjemný pocit, ktorý väčšinou rýchlo odoženiete. Nie všetci ľudia však prežívajú svrbenie rovnako. Približne pre pätnásť percent býva svrbenie neúnosné, často dokonca spôsobené chorobami a liekmi.

Pomôcť by im mohol nový výskum. Vedci totiž identifikovali u myší látku, ktorá prenáša svrbivé pocity do miechy, ktorá potom odovzdáva signál ďalej do mozgu.

„Vieme už dlho, že zmyslové neuróny môžu odhaliť svrbiace látky na koži,“ povedal podľa magazínu Science neurológ Mark Hoon. Keďže však tieto neuróny reagujú na teplo aj bolesť, nebolo dlho jasné, či tie reagujúce na svrbenie sú jedinečné.

Podľa výskumu práve v Science vedci hľadali také, čo sú aktívne na dotyk, teplo, bolesť aj svrbenie. Zistili, že špecifický proteín Nppb sa nachádzal len pri jednej skupine.

Neurológovia následne urobili pokus na myšiach. Tie, ktorým proteín chýbal, nereagovali na svrbenie, zároveň však reagovali na teplo aj bolesť. Keď však myšiam tento proteín vstrekli, vyvolalo to škrabacie šialenstvo.

Nervové spojenia ľudí pri svrbení sú síce podobné tým myšacím, no nie sú rovnaké. Ďalším krokom by teraz malo byť lepšie sledovanie bezpečnosti podobných pokusov. Pokusné myši totiž podľa vedcov zomierali predčasne.

DOI: 10.1126/science.1233765