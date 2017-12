Na taký bicykel nemajú ani hipsteri. Naj na internete #43

Bicykle, že ani hipsteri na ne nemajú, ale aj svet zo sadry a kreslenie pre dospelých. Pravidelný prehľad toho naj na internete.

1. jún 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Ďalšie inšpiratívne veci môžete nájsť aj na Magnóliách

Wild Flower

Podoby modernej módnej fotografie sú rôzne. Nás zaujal napríklad fotoeditoriál od Danila Golovkina z Ruska pod názvom Wild Flower. Pozrite si ho celý, prípadne aj viac jeho prác na webe.

Monkeylectric

Keby som si takéto niečo mohla kúpiť ešte v puberte, išla by som do toho bez váhania. Ale nebudem klamať, aj teraz by som také chcela. Pozrite si možnosti Monkeyletric. Práve sa táto skupina sa pokúša spustiť aj verziu Monkey Light Pro, ak by ste mali záujem, pozrite si ich na Kickstarteri.

Omaľovánka pre dospelých

Ako návrat do čias detstva alebo príjemný spôsob odreagovania sa dá použiť táto kniha, ktorá je vlastne takou omaľovánkou pre dospelých.

New York Design Week

Neboli ste na design weeku v NY? Yatzer prináša reportáž a prehľad toho najzaujímavejšieho, čo ste mohli vidieť.

Sádrový svet

Pri portáli Yatzer ešte zostaneme. Ak máte čas a baví vás dizajn a umenie, iste si ho preklikajte. Kathy Dalwood vytvorila výstavu "Secret Society: A Sculptural Banquet". Pozrite si video zo zvláštnych inštalácií alebo fotky a rozhovor s.

Urban market

Ak máte tento víkend čas a ste v Bratislave, môžete zájsť azda na prvý event v Starej tržnici, novom kultúrnom priestore. Prebiehať bude akcia Urban market, kde si môžete pozrieť "trh" s handmade výrobkami mladých designérov, zjesť niečo malé a zabaviť sa.