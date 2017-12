Pozrite si najčudnejší skok do výšky. Najlepšie videá

Na športovú súťaž vám postačí pár palíc a piesok, chemické prvky si zaspievate a helma. Svieti. Pravidelný výber virálnych videí.

2. jún 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Skoč ešte vyššie

Pod športom si ľudia predstavujú rôzne veci. Ale keby sme hovorili o skoku do výšky, takéto kenské stredoškolské zápolenie by nám napadlo iba ťažko.

video //www.youtube.com/embed/-qTAeVGl_e8

Periodický Mendelejev

Keď môže nápady na zmenu vyučovania prinášať aj istý bývalý archeológ, môžeme aj my. Napríklad tabuľka chemických prvkov by sa mohla učiť nasledujúcim videom.

video //www.youtube.com/embed/zUDDiWtFtEM

Beatbirdbox

Čo mačky, teraz bude nová móda vtáčikov. Takýchto.

video //www.youtube.com/embed/GhNaovl8MeM

Raj pre nerdov

Táto helma je sen každého poriadneho geeka. Svieti to, bliká to a nič cez ňu nevidíte. Ideálne, chceme to.

video //www.youtube.com/embed/DxjmQfeYztA

Spájať cukrom

Niektoré reklamy sú milé. Jasné, aj napriek tomuto predstieraniu sú to stále reklamy, ale niekedy sa to dá odpustiť.